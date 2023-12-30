260 وظيفة لدى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"

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أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عن طرح أكثر من (260) وظيفة شاغرة في مقرها بالرياض لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، على النحو التالي: اضافة اعلان





وظائف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي:



الشروط العامة للتقديم على الوظائف:



نبذة عن سدايا:



طريقة التقديم على وظائف سدايا:

