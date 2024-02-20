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الموعد والشروط.. طريقة التقديم في برامج نُخب المنتهية بالتوظيف 2024م

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صندوق التنمية الصناعية
أ أ
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أعلن صندوق التنمية الصناعية مُمثلاً في أكاديمية الصندوق الصناعي، عن فتح باب التسجيل في برامج نُخب التدريبية لعام 2024م، لحملة البكالوريوس أو الماجستير في جميع التخصصات، وذلك وفقًا لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان

طريقة التقديم في برامج نُخب المنتهية بالتوظيف 2024م

التفاصيل:
- كامل تفاصيل البرنامج والتخصصات المطلوبة (PDF): (اضغط هنا).

مسارات البرنامج

1- نخب الائتمان:
- البكالوريوس أو الماجستير في جميع التخصصات.
2- برنامج نخب داراست السوق:
البكالوريوس أو الماجستير في جميع التخصصات.
3- نخب المهندسين:
- البكالوريوس أو الماجستير في إحدى تخصصات الهندسة والتقنية.

المزايا المقدمة للمرشحين

- مكافأة شهرية.
- مكافأة أداء سنوية.
- بدل سكن وبدل نقل.
- اكتساب خبرات مميزة.
- التطوير الشخصي والمهني.
- تأمين طبي للمتدرب ووالديه.
- التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
- العلاقات المهنية على صعيد دولي، إقليمي، ومحلي.

الشروط العامة

1- أن يكون التقديم لخريجي عام 2022م وما بعده.
2- أن تكون الشهادة الجامعية معتمدة من قبل وزارة التعليم.
3- معادلة الشهادات الصادرة من الجامعات الغير سعودية.
4- في حال عدم الحصول على وثيقة التخرج تُرفق إفادة التخرج.


التفاصيل

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هل سأحصل على وظيفة بعد انتهاء البرنامج التدريبي؟

- عند اجتياز البرنامج التدريبي بنجاح، يرحب الصندوق الصناعي للخريجين ليصبحوا ضمن منسوبيه الكرام.

موعد التقديم

- يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1445/08/22هـ الموافق 2024/03/03م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/09/11هـ الموافق 2024/03/21م.

طريقة التقديم

- التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

برامج نُخب

- امتدادًا لجهود صندوق التنمية الصناعية السعودي وخبراته المتراكمة، التي تزيد عن 48 عامًا في مجال تطوير الكوادر الوطنية من خلال برامج التدريب المتخصصة وبرامج التدريب التعاوني، وبالشراكة مع أعرق الجامعات والمراكز التعليمية والتدريبية، أطلقت أكاديمية الصندوق الصناعي ثلاثة برامج تدريبية تحت مظلة برامج «نُخب»،

تدريب مكثف موجه إلى الكفاءات الوطنية

وتهدف البرامج إلى تقديم تدريب مكثف موجه إلى الكفاءات الوطنية من حديثي التخرج، لتلبية احتياجات سوق العمل وتقديم فرص وظيفية في الصندوق الصناعي حيث يعتمد البرنامج منظومة متكاملة من التدريب النظري والعملي.


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