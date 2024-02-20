الموعد والشروط.. طريقة التقديم في برامج نُخب المنتهية بالتوظيف 2024م

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أعلن صندوق التنمية الصناعية مُمثلاً في أكاديمية الصندوق الصناعي، عن فتح باب التسجيل في برامج نُخب التدريبية لعام 2024م، لحملة البكالوريوس أو الماجستير في جميع التخصصات، وذلك وفقًا لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.





طريقة التقديم في برامج نُخب المنتهية بالتوظيف 2024م



مسارات البرنامج



المزايا المقدمة للمرشحين



الشروط العامة



التفاصيل:- كامل تفاصيل البرنامج والتخصصات المطلوبة (PDF): ( اضغط هنا ).1- نخب الائتمان:- البكالوريوس أو الماجستير في جميع التخصصات.2- برنامج نخب داراست السوق:البكالوريوس أو الماجستير في جميع التخصصات.3- نخب المهندسين:- البكالوريوس أو الماجستير في إحدى تخصصات الهندسة والتقنية.- مكافأة شهرية.- مكافأة أداء سنوية.- بدل سكن وبدل نقل.- اكتساب خبرات مميزة.- التطوير الشخصي والمهني.- تأمين طبي للمتدرب ووالديه.- التسجيل في التأمينات الاجتماعية.- العلاقات المهنية على صعيد دولي، إقليمي، ومحلي.1- أن يكون التقديم لخريجي عام 2022م وما بعده.2- أن تكون الشهادة الجامعية معتمدة من قبل وزارة التعليم.3- معادلة الشهادات الصادرة من الجامعات الغير سعودية.4- في حال عدم الحصول على وثيقة التخرج تُرفق إفادة التخرج.





التفاصيل







هل سأحصل على وظيفة بعد انتهاء البرنامج التدريبي؟



موعد التقديم



طريقة التقديم



برامج نُخب



تدريب مكثف موجه إلى الكفاءات الوطنية

