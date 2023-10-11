رواتب وتأمينات.. "أرامكو" تُعلن عن برامج التدريب الجامعي والمهني بجميع التخصصات

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أعلنت شركة أرامكو، عن بدء التقديم في برامج التدريب الجامعي والمهني لعام 2024م، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.

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البرامج



1- برنامج التدريب الجامعي- الأشخاص المؤهلين للتسجيل في هذا البرنامج هم الطلاب الذين تشترط جامعاتهم ممارستهم للتدريب العملي قبل التخرج، حيث ينظر في الطلبات بناءً على توفر الشواغر والمعايير المطلوبة.2- برنامج التدريب لطلبة الكليات المهنية- توفر أرامكو فرصاً تدريبية لمرحلة الامتياز لعدد محدود من طلاب الدبلوم السعوديين المتفوقين الدارسين بالكليات الصناعية/ الفنية ومعهد الإدارة العامة.ويهدف هذا البرنامج إلى مساعدة المشاركين في اكتساب الخبرات العملية واستيفاء متطلبات التخرج من كلياتهم أو معاهدهم. وفي نهاية البرنامج يقيّم المشاركون لتحديد علاماتهم الإجمالية للساعات التدريبية المطلوبة من الكلية أو المعهد.





الشروط



الوثائق المطلوبة



مزايا البرنامج



موعد التقديم



طريقة التقديم

