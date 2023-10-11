الأربعاء، 26 ربيع الأول 1445 ، 11 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

رواتب وتأمينات.. "أرامكو" تُعلن عن برامج التدريب الجامعي والمهني بجميع التخصصات

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وظائف شركة أرامكو
أ أ
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أعلنت شركة أرامكو، عن بدء التقديم في برامج التدريب الجامعي والمهني لعام 2024م، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.
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البرامج

1- برنامج التدريب الجامعي
- الأشخاص المؤهلين للتسجيل في هذا البرنامج هم الطلاب الذين تشترط جامعاتهم ممارستهم للتدريب العملي قبل التخرج، حيث ينظر في الطلبات بناءً على توفر الشواغر والمعايير المطلوبة.

2- برنامج التدريب لطلبة الكليات المهنية
- توفر أرامكو فرصاً تدريبية لمرحلة الامتياز لعدد محدود من طلاب الدبلوم السعوديين المتفوقين الدارسين بالكليات الصناعية/ الفنية ومعهد الإدارة العامة.
ويهدف هذا البرنامج إلى مساعدة المشاركين في اكتساب الخبرات العملية واستيفاء متطلبات التخرج من كلياتهم أو معاهدهم. وفي نهاية البرنامج يقيّم المشاركون لتحديد علاماتهم الإجمالية للساعات التدريبية المطلوبة من الكلية أو المعهد.


الشروط

1- برنامج التدريب الجامعي
- يجب ألاّ يقل المعدل التراكمي للمتقدم عن 2 من 4 للتخصصات الفنية، و 2.5 من 4 للتخصصات غير الفنية أو ما يعادلها. وتُمنح الأولوية للمرشحين ذوي المعدلات العالية.
- يجب أن تكون مدة التدريب المطلوبة من الجامعة 8 أسابيع على الأقل.
- يجب ألا يكون المتقدم قد تخرج من جامعته.
- يجب على المتقدمين إتمام الفترة التدريبية بالكامل.
- لا يسمح بتسجيل مواد دراسية خلال فترة التدريب.

2- برنامج التدريب لطلبة الكليات المهنية:
- يجب ألا يكون المتقدم قد تخرج من كليته أو معهده
- يجب أن تكون مدة التدريب المطلوبة من الكلية أو المعهد 10 أسابيع على الأقل.
- يجب ألا يقل المعدل التراكمي للمتقدم عن 2 من 4 للتخصصات الفنية و2.50 من 4 للتخصصات غير الفنية أو ما يعادلها وتمنح الأولوية للمرشحين ذوي المعدلات العالية.

الوثائق المطلوبة

- نسخة من بطاقة الأحوال المدنية.
- نسخة من كشف الدرجات الرسمي الأخير.
على المرشحين لهذا البرنامج تقديم الوثائق التالية:
- خطاب من الجامعة / الكلية / المعهد بأن برنامج التدريب المهني من متطلبات التخرج أو يحتوي على غرض التدريب ومدته.

مزايا البرنامج

- راتب شهري.
- المواصلات حسب خطة الشركة.
- تأمين طبي حسب خطة الشركة.      
- سكن مجاني حسب التوفر أو الأهلية.
- سيتم توفير وحدة سكنية للطلاب والطالبات المستحقين حسب خطة السكن الخاصة بأرامكو، ولا يسمح باصطحاب المرافقين داخل السكن "فقط للتدريب الجامعي".

موعد التقديم

- يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الاثنين بتاريخ 1445/04/08هـ الموافق 2023/10/23م وينتهي التقديم يوم الاثنين بتاريخ 1445/04/15هـ الموافق 2023/10/30م.

طريقة التقديم

- من خلال الرابط التالي:
1- برنامج التدريب الجامعي:
اضغط هنا
 2- برنامج التدريب لطلبة الكليات المهنية:
اضغط هنا

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