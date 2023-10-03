"الموارد" تحدد شروط المسكن لمستفيدي الضمان الاجتماعي

أ أ

أصدرت وزارة الموارد البشرية، توضيحًا فيما يتعلق بشروط المسكن لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

وقالت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس": "ينظر نظام الضمان الاجتماعي المطور إلى الأفراد في المسكن الواحد كأسرة واحدة". اضافة اعلان

وأضافت: "وفي حال السكن مع أفراد الأسرة فيتم التسجيل كتابع للعائل، ويمكنك التسجيل بشكل مستقل في حال إثبات استقلالية السكن".



أهلاً بك

ينظر نظام الضمان الاجتماعي المطور إلى الأفراد في المسكن الواحد كأسرة واحدة، وفي حال السكن مع أفراد الأسرة فيتم التسجيل كتابع للعائل، ويمكنك التسجيل بشكل مستقل في حال أثبات استقلالية السكن

،، شاكرين لك — العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) October 3, 2023

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



معاش الضمان الاجتماعي



-يجب على أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.-الإقامة الدائمة في المملكة.-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال سعودي للأسر و550 ريال سعودي للفرد الواحد.-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.معاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن صرف مبلغ مالي شهري للمستفيدين.ويهدف البرنامج الممول من أموال الزكاة لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيداع الراتب الشهري للمستحقين في الموعد المحدد لذلك.وفي الغالب يتم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين في بداية كل شهر ميلادي. ويوافق الأحد المقبل، الأول من شهر سبتمبر.