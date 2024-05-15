الأربعاء، 07 ذو القعدة 1445 ، 15 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"مسك" تعلن عن وظائف شاغرة لهؤلاء الخريجين للعمل في الرياض

مؤسسة-مسك-1200x900
مؤسسة مسك
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت مؤسسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك"، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى بمدينة الرياض على النحو التالي:اضافة اعلان

المسميات الوظيفية

- مدير ضمان الجودة
المتطلبات:
درجة البكالوريوس كحد أدنى في "الهندسة، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية"، مع خبرة لا تقل عن 7 سنوات.
- أخصائي توزيع المحتوى
المتطلبات: درجة البكالوريوس كحد أدنى في "إدارة الأعمال أو التسويق" مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات.

الشروط العامة

- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقات الأوفيس.
- إجادة اللغة الإنجليزية "مستوى متوسط فأعلى".
- حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في التخصصات المطلوبة أو ما يعادلها.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا من خلال الرابط (اضغط هنا)

نبذة عن مسك

و“مسك الخيرية” هي مؤسسة غير ربحية أسسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز عام 2011م ؛ للتشجيع على التعلم وتنمية المهارات القيادية لدى الشباب؛ من أجل مستقبل أفضل في المملكة لتحقيق ذلك، تعمل المؤسسة على الأخذ بيد الشباب في أنحاء البلاد، وتوفير الوسائل المختلفة لرعاية المواهب والطاقات الإبداعية وتمكينها، وخلق البيئة الصحية لنموها والدفع بها لترى النور.

اقرأ أيضا

توضيح عاجل لـ"الجوازات" بشأن السفر بالهوية الوطنية بدون جواز

بشرى للخريجين.. الإعلان عن تدريب "أرامكو" المنتهي بالتوظيف في عدة تخصصات

بالخطوات.. أسهل طريقة لاستعراض شهادة الميلاد إلكترونيًا

هل تنطبق الشروط عليك؟.. بشرى للشباب من الوطنية للإسكان

عاجل.. حصلتُ على قرض فهل يؤثر على استحقاق الضمان الاجتماعي؟

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

صندوق الأستثمارات العامة 9:53 ص الأربعاء، 15 مايو 2024

بشرى لهؤلاء.. صندوق الاستثمارات يطرح وظائف شاغرة برواتب ومزايا تنافسية

وزارة الصحة 7:57 ص الأحد، 05 مايو 2024

جهز أوراقك.. "الصحة" تفتح باب التوظيف لهؤلاء الخريجين

5ف65434 3:57 م الخميس، 02 مايو 2024

جهز أوراقك.. فتح باب التوظيف في الهيئة العامة لعقارات الدولة

1691986369_هيئة-الزكاة-والضريبة-والجمارك-توفر-وظائف-شاغرة-بالرياض 2:38 م الخميس، 02 مايو 2024

لهؤلاء الخريجين.. هيئة الزكاة والضريبة والجمارك توفر وظائف شاغرة بالرياض