"مسك" تعلن عن وظائف شاغرة لهؤلاء الخريجين للعمل في الرياض

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أعلنت
مؤسسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك"، عن
توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى بمدينة الرياض على النحو التالي:
المسميات
الوظيفية-
مدير ضمان الجودة
المتطلبات:
درجة البكالوريوس كحد أدنى في "الهندسة، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية"، مع خبرة لا تقل عن 7 سنوات.
- أخصائي توزيع المحتوى
المتطلبات: درجة البكالوريوس كحد أدنى في "إدارة الأعمال أو التسويق" مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات.
الشروط
العامة-
أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقات الأوفيس.
- إجادة اللغة الإنجليزية "مستوى متوسط فأعلى".
- حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في التخصصات المطلوبة أو ما يعادلها.