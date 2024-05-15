"مسك" تعلن عن وظائف شاغرة لهؤلاء الخريجين للعمل في الرياض

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أعلنت مؤسسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك"، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى بمدينة الرياض على النحو التالي:





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