الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تعلن عن طرح وظائف للعمل بعدة مدن

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أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن طرح (29) وظيفة متنوعة (تشمل 15 وظيفة لاتتطلب خبرة) لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى، للعمل في عدة مدن بالمملكة على النحو التالي:





مجالات العمل بوزارة الحرس الوطني:



المؤهلات المطلوبة:



مناطق العمل:



نبذة عن الشؤون الصحية:

طريقة التقديم:

