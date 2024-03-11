الإثنين، 01 رمضان 1445 ، 11 مارس 2024

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الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تعلن عن طرح وظائف للعمل بعدة مدن

الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني
وزارة الحرس الوطني
أ أ
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أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن طرح (29) وظيفة متنوعة (تشمل 15 وظيفة لاتتطلب خبرة) لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى، للعمل في عدة مدن بالمملكة على النحو التالي:اضافة اعلان

مجالات العمل بوزارة الحرس الوطني:

- وظائف إدارية
- وظائف مساعدين

- وظائف خدمة عملاء

- وظائف مساندة

- وظائف هندسية

- وظائف تمريض

- وظائف صحية

المؤهلات المطلوبة:



- الثانوية العامة

- الدبلوم

- البكالوريوس فأعلى


مناطق العمل:




- الرياض

- جدة

- المدينة المنورة

- الدمام

- حائل

نبذة عن الشؤون الصحية:



الشؤون الصحية للحرس الوطني هي مجمع طبي في المملكة العربية السعودية تابع لوزارة الحرس الوطني السعودية، يتكون من مدن طبية منتشرة في العديد من مناطق المملكة العربية السعودية (الرياض، جدة، الأحساء، الدمام، المدينة المنورة).

طريقة التقديم:



التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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