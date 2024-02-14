الشؤون البلدية تعلن عن بدء التقديم في برنامج "نماء" لتطوير الخريجين

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أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بدء التقديم في برنامج "نماء" لتطوير الخريجين، وهو مبادرة تهدف إلى تقليص الفجوة بين مخرجات الجامعة ومتطلبات سوق العمل لحديثي التخرج.
برنامج نماء لتطوير الخريجين
ويتم ذلك من خلال تقديم تدريب شامل وتأهيل شخصي للخريجين، مما يمنحهم الفرصة لممارسة العمل على مهام ومسؤوليات ذات صلة. بالإضافة إلى ذلك، يُتاح لهم مجموعة من الحلول التطويرية التي تستهدف رفع مستوى المهارات السلوكية والفنية اللازمة لضمان جاهزيتهم لسوق العمل، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.
التخصصات المطلوبة:
- إدارة الأعمال.
- إدارة المشاريع.
- الاقتصاد.
- التسويق.
- هندسة التخطيط الحضري.
- هندسة المساحة.
- هندسة معمارية.
- هندسة مدنية.
- تقنية معلومات.
- تحليل بيانات.
الشروط المطلوبة للتقديم:
1- سعودي / سعودية الجنسية.
2- لم يمض على فترة التخرج أكثر من سنة.
3- شهادة البكالوريوس (انتظام).
4- لا يقل المعدل عن (3.20 من 4) أو (4 من 5).
5- اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية المقدم من الوزارة.
6- اجتياز المقابلات والاختبارات الشخصية.
7- مطابقة المرشحين لمتطلبات برنامج تمهير واستيفائها لشروط البرنامج.
نبذة عن برنامج نماء:
- تأتي هذه المبادرة استجابةً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، بتعزيز التنمية المستدامة والمشاركة الفعّالة في مبادرات خدمة المجتمع، حيث يساعد البرنامج على تعزيز دور وعمل الخريجين في خدمة المجتمع، وتفعيل هذا الدور الاجتماعي، مع التركيز على مساهماتهم الفعّالة في تحقيق.
أهداف البرنامج:
1- تجسير الفجوة المعرفيّة بين المخرجات الجامعيّة ومتطلّبات سوق العمل.
2- تطوير الكفاءات الوطنيّة من خرّيجي الجامعات وتأهيلهم لسوق العمل.
3- إكساب المتدرّبين الثّقة والخبرة التّي تمكّنهم من الانطلاق في سوق العمل وخدمة الوطن.
4- عكس صورة إيجابيّة عن جودة البيئة الدّاخليّة للوزارة.
5- توفير مرشّحين محتملين للوظائف الصّعبة في الاستقطاب والّتي لا تتطلّب خبرة عالية.
6- توفير فرصة مساهمة وإشراك في العمل وتجربة الحياة المهنية بشكل كامل.
موعد ورابط التقديم في برنامج نماء:
- التقديم مُتاح الآن وينتهي التقديم يوم الجمعة بتاريخ 1445/08/06هـ الموافق 2024/02/16م، من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا".