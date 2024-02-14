الشؤون البلدية تعلن عن بدء التقديم في برنامج "نماء" لتطوير الخريجين

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أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بدء التقديم في برنامج "نماء" لتطوير الخريجين، وهو مبادرة تهدف إلى تقليص الفجوة بين مخرجات الجامعة ومتطلبات سوق العمل لحديثي التخرج.





برنامج نماء لتطوير الخريجين



التخصصات المطلوبة:



الشروط المطلوبة للتقديم:



نبذة عن برنامج نماء:



أهداف البرنامج:



موعد ورابط التقديم في برنامج نماء:

