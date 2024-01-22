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مستشار التوطين: توفير 8 آلاف وظيفة في القطاع الهندسي براتب 7 آلاف ريال

وزارة الشؤون البلدية
وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
أ أ
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أكد مستشار وكالة التوطين في وزارة البلدية والقروية والإسكان تركي الدبيخي، على أن قرار توطين المهن الهندسية يهدف لتوفير أكثر من 8 آلاف فرصة عمل برواتب لا تقل عن 7 آلاف ريال.اضافة اعلان

توطين المهن الهندسية يوفر 8 آلاف فرصة عمل

وقال: نبارك لزملائنا المهندسين لهذا القرار، لأنه يستهدف تعزيز تواجد الكوادر الوطنية في الوظائف المحورية والنوعية والحيوية.
وأشار إلى أن القرار يعد نموذجًا للتكامل بين الجهات الحكومية، حيث عملت على هذا القرار وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وزارة الموار البشرية والهيئة السعودية للمهندسين.

60% من الوظائف في مؤسسات عملاقة

وتابع، يستهدف القرار توفير 8 آلاف فرصة عمل في الوظائف الهندسية، وأود أن أؤكد أن أكثر من 60% من الوظائف التي استهدفها القرار سوف تكون في المؤسسات العملاقة التي تتيح مسار وظيفي للمهندسين.
وأشار أن القرار يعمل على توطين أكثر من 150 ممسمى مهني في التخصصات الهندسية، ويطبق القرار على المنشآت التي لديها 5 عاملين فأكثر من المهن الهندسية.

قرار التوطين يشترط ألا يقل الراتب عن 7 آلاف ريال

وقال بالاحتساب في نسب التوطين يشترط ألا يقل الأجر عن 7 آلاف ريال ويكون المهندس حاصل على تصريح من الهيئة الهندسية وتم منح فترة سماح للمنشآت للتوائم مع هذا القرار مدتها 6 أشهر.

نجاح التجارب السابقة في عملية التوطين

وأوضح أن التجارب السابقة في عملية التوطين شهدت امتثال واستجابة عالية من القطاع الخاص، بل تجاوز النسب الموضوعه والمستهدفة من القرار.
ووقال أنه وبشراكة مع وزارة الموارد البشرية نركز على جزئين، جانب العرض والطلب، والتركيز على استدامة الشركات ونمو القطاع الخاص.

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