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"الزكاة والضريبة والجمارك" تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض

هيئة الزكاة
الزكاة والضريبة والجمارك
أ أ
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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر 4 وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى بمدينة الرياض، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان

تفاصيل الوظائف

وتشمل الوظائف 4 مسميات وظيفية هي:

1- خبير استشاري في اتخاذ القرار

- درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (الاقتصاد، إدارة الأعمال، المالية) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.

2- أخصائي رئيس تحليلات المخاطر

- درجة البكالوريوس في تخصص (الإحصاء، علوم الحاسب، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.

3- أخصائي رئيس لإدارة المشتريات

- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الهندسة) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.

4- مدير قسم الدعم الميداني

- درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال ذات صلة.

طريقة التقديم

- من خلال الرابط التالي:
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