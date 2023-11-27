"الزكاة والضريبة والجمارك" تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض

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أعلنت هيئة
الزكاة والضريبة والجمارك عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر 4 وظائف
لحملة البكالوريوس فأعلى بمدينة الرياض، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
تفاصيل الوظائفوتشمل الوظائف 4
مسميات وظيفية هي:
1- خبير
استشاري في اتخاذ القرار- درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص
(الاقتصاد، إدارة الأعمال، المالية) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.
2- أخصائي رئيس تحليلات المخاطر- درجة
البكالوريوس في تخصص (الإحصاء، علوم الحاسب، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.
3- أخصائي رئيس لإدارة المشتريات- درجة
البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الهندسة) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.
4- مدير قسم الدعم الميداني- درجة
البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات، إدارة الأعمال)
أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال ذات صلة.
طريقة التقديم- من خلال الرابط
التالي:
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