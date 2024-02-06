سارع بالتقديم.. تحكم المشغلة لنظام ساهر تطرح وظائف شاغرة للخريجين بالرياض

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أعلنت
شركة تحكم المشغلة لنظام ساهر "شركة حكومية مملوكة بالكامل لصندوق
الاستثمارات"، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات
والتخصصات التالية:
تحكم
المشغلة لنظام ساهر تطرح وظائف شاغرة للخريجين 1 -
مهندس أول.
2 - مدير التركيب والتشغيل.
3 - مدير الأسطول الإقليمي.
4 - أخصائي الاستعانة بمصادر خارجية.
التخصصات
المطلوبة-
الهندسة
- إدارة الأعمال
- الموارد البشرية
- أو ما يعادلهم.
الشروط1 -
أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
2 - بعض الوظائف لا تتطلب خبرة.
3 - حاصل على مؤهل علمي دبلوم أو بكالوريوس فأعلى في التخصصات المطلوبة أعلاه.