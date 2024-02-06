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سارع بالتقديم.. تحكم المشغلة لنظام ساهر تطرح وظائف شاغرة للخريجين بالرياض

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شركة تحكم
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أعلنت شركة تحكم المشغلة لنظام ساهر "شركة حكومية مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات"، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:اضافة اعلان

تحكم المشغلة لنظام ساهر تطرح وظائف شاغرة للخريجين

1 - مهندس أول.
2 - مدير التركيب والتشغيل.
3 - مدير الأسطول الإقليمي.
4 - أخصائي الاستعانة بمصادر خارجية.

التخصصات المطلوبة

- الهندسة
- إدارة الأعمال
- الموارد البشرية
- أو ما يعادلهم.

الشروط

1 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
2 - بعض الوظائف لا تتطلب خبرة.
3 - حاصل على مؤهل علمي دبلوم أو بكالوريوس فأعلى في التخصصات المطلوبة أعلاه.

 طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على هذا الرابط (اضغط هنا).

نبذة عن الشركة

والشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل، هي شركة حكومية (مملوكة من شركات حكومية) والمكلفة بتحقيق أهداف الأمن والسلامة في البلاد من خلال بناء نظام رقمي. وتعنى الشركة بالعمل ضمن القطاعات التقنية والأمنية كتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتشفير، والسمات الحيوية وانظمة السلامة المرورية.

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