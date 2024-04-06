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الخطوط السعودية تعلن عن برنامج تدريب منتهي بالتوظيف لحملة الثانوية والدبلوم

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ارشيفية
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أعلنت الشركة السعودية لهندسة الطيران (إحدى شركات مجموعة الخطوط السعودية) عن فتح باب التقديم في برنامج (فني صيانة الطائرات) المنتهي بالتوظيف لحملة الثانوية والدبلوم على النحو التالي:اضافة اعلان

شروط المتقدمين في السعودية لهندسة الطيران:

- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- الا يقل عمر المتقدم عن 25 عام.
- حاصل على شهادة الثانوية العامة بنسبة لا تقل عن (75%) مع درجة قدرات عامة (72) فأعلى.
- أو شهادة دبلوم فني بمعدل (3 من 5) أو (2 من 4).
- مستوى اللغة الإنجليزية (IELTS 5 - STEP 72% - TOEFL 450) فأعلى.
- إجتياز اختبارات القبول.
- الإستعداد للسفر عند الحاجة.
- لا يشترط الخبرة.

المميزات:

- مكافأة شهرية (6,000).
- تدريب منتهي بالتوظيف.
- تأمين طبي للمتدرب.
- تذاكر مخفضة للمتدرب حسب سياسة الشركة.
- التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

 المرفقات المطلوبة:

- الدرجة التعليمية موضح بها المعدل العام أو التراكمي.
- معادلة الشهادة معتمدة (في حال الحصول عليها من الخارج).
- درجة اختبار القدرات العامة من قياس (لحملة الثانوية فقط).
- سجل الدرجات.
- درجة اختبار اللغة الإنجليزية ستب أو ايلتس أو توفل.

نبذة عن البرنامج:

برنامج فني صيانة الطائرات مدته 24 شهر (سنتين) بعدد ساعات تدريبية (2010) ساعة، وهو برنامج تدريب منتهي بالتوظيف معتمد من الهيئة العامة للطيران المدني (GACA) لتأهيل وترخيص فني صيانة الطائرات.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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