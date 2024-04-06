الخطوط السعودية تعلن عن برنامج تدريب منتهي بالتوظيف لحملة الثانوية والدبلوم

أ أ
أعلنت الشركة السعودية
لهندسة الطيران (إحدى شركات مجموعة الخطوط السعودية) عن فتح باب التقديم في برنامج
(فني صيانة الطائرات) المنتهي بالتوظيف لحملة الثانوية والدبلوم على النحو التالي:
شروط المتقدمين
في السعودية لهندسة الطيران:- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- الا يقل عمر المتقدم عن 25 عام.
- حاصل على شهادة الثانوية العامة بنسبة لا تقل عن (75%) مع درجة قدرات عامة (72) فأعلى.
- أو شهادة دبلوم فني بمعدل (3 من 5) أو (2 من 4).
- مستوى اللغة الإنجليزية (IELTS 5 - STEP 72% - TOEFL 450) فأعلى.
- إجتياز اختبارات القبول.
- الإستعداد للسفر عند الحاجة.
- لا يشترط الخبرة.
المميزات:- مكافأة شهرية (6,000).
- تدريب منتهي بالتوظيف.
- تأمين طبي للمتدرب.
- تذاكر مخفضة للمتدرب حسب سياسة الشركة.
- التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
المرفقات المطلوبة:- الدرجة التعليمية موضح بها المعدل العام أو
التراكمي.
- معادلة الشهادة معتمدة (في حال الحصول عليها من الخارج).
- درجة اختبار القدرات العامة من قياس (لحملة الثانوية فقط).
- سجل الدرجات.
- درجة اختبار اللغة الإنجليزية ستب أو ايلتس أو توفل.