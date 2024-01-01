التقديم الآن.. وظائف شاغرة في الخطوط السعودية بمرتبات وبدلات تنافسية

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أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عن طرح عدد من الوظائف لحملة البكالوريوس بالتخصصات (الإدارية، المالية، التقنية، الهندسية) للعمل في جدة على النحو التالي:
وظائف الخطوط السعودية.. المسميات الوظيفية- أخصائي في استراتيجيات وتخطيط الموارد البشرية (Specialist Human Resources Strategies and Planning)
- أخصائي أول اكتساب المواهب (Senior Talent Acquisition Specialist)
- مدير تخطيط الشراكة (Partnership Planning Manager)
- الخبرة الرقمية والملحقات (Digital Experience & Ancillary)
- أخصائي تجربة المستخدم (User Experience Specialist)
- مسؤول مبيعات تنفيذي (Sales Executive)
- كابتن (Captain)
التخصصات المطلوبة في وظائف الخطوط السعودية:- إدارة الأعمال
- الموارد البشرية
- التسويق
- المالية
- الإحصاء
- علوم الحاسب
- تقنية المعلومات
- الهندسة الصناعية
- هندسة الحاسب
- أو مايعادلهم
المميزات وظائف الخطوط السعودية:- راتب شهري تنافسي.
- بدل نقل (وفقاً لسياسة الشركة).
- بدل سكن (وفقاً لسياسة الشركة).
- تأمين طبي للموظفين وعائلاتهم والمعالين (وفقاً لسياسة الشركة).
- قسائم سفر للموظفين وعائلاتهم والمعالين (وفقاً لسياسة الشركة).