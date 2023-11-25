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عاجل.. مئات الوظائف في 10 وزارات وهيئات حكومية وعسكرية

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وظائف شاغرة
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على مدار أكثر من أسبوع تم الإعلان عن مئات الوظائف وفرص عمل للخريجين في جهات مختلفة من المملكة.
ووفق الحساب الرسمي لموقع "وظيفة.كوم" فقد تم الإعلان عن وظائف حكومية وعسكرية وتوظيف مباشر، وعلى النحو التالي تعرف على أهم الوظائف الحكومية المتاحة حاليًا:اضافة اعلان
1 - وظائف وزارة الدفاع.
- للتقديم (اضغط هنا)
2 – وظائف وزارة الداخلية:
- للتقديم (اضغط هنا)
3 – وظائف وزارة الخارجية:
- للتقديم ()
4 – وظائف الخطوط الحديدية:
- للتقديم (اضغط هنا)
5 – وظائف جامعة الملك خالد:
- للتقديم (اضغط هنا)
6 – وظائف الهيئة العامة للنقل:
- للتقديم (اضغط هنا)
7 – وظائف وزارة الطاقة.
- للتقديم (اضغط هنا)
8 - وظائف شركة المياه الوطنية:
- للتقديم (اضغط هنا)
9 - وظائف الخطوط السعودية الجوية:
- للتقديم (اضغط هنا)
10 - وظائف هيئة المساحة الجيولوجية:
- للتقديم (اضغط هنا)
وللإطلاع على جميع هذه الوظائف وغيرها يرجى الدخول على هذا الرابط، ( اضغط هنا).

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