عاجل.. مئات الوظائف في 10 وزارات وهيئات حكومية وعسكرية

على
مدار أكثر من أسبوع تم الإعلان عن مئات الوظائف وفرص عمل للخريجين في جهات مختلفة من
المملكة.
ووفق الحساب الرسمي لموقع "وظيفة.كوم" فقد تم الإعلان عن وظائف حكومية وعسكرية وتوظيف مباشر، وعلى النحو التالي تعرف على أهم الوظائف الحكومية المتاحة حاليًا:
1 - وظائف وزارة الدفاع.
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2 – وظائف وزارة الداخلية:
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3 – وظائف وزارة الخارجية:
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4 – وظائف الخطوط الحديدية:
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5 – وظائف جامعة الملك خالد:
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6 – وظائف الهيئة العامة للنقل:
- للتقديم (اضغط هنا)
7 – وظائف وزارة الطاقة.
- للتقديم (اضغط هنا)
8 - وظائف شركة المياه الوطنية:
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9 - وظائف الخطوط السعودية الجوية:
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10 - وظائف هيئة المساحة الجيولوجية:
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وللإطلاع على جميع هذه الوظائف وغيرها يرجى الدخول على هذا الرابط، ( اضغط هنا).