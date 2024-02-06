جامعة الحدود الشمالية تعلن عن وظائف بنظام التعاون في مختلف التخصصات

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أعلنت جامعة الحدود الشمالية عن فتح باب طلبات التعاون في التدريس للكوادر الوطنية لحاملي شهادات الماجستير أو الدكتوراه في مختلف التخصصات في كليات الجامعة بعرعر وفرعيها بمحافظتي رفحاء وطريف، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه. اضافة اعلان





الكليات المشمولة بوظائف جامعة الحدود الشمالية:



التخصصات المطلوبة لشغل الوظائف:



الشروط الواجب توفرها:



الوثائق المطلوب إرفاقها (ترفق جميع الوثائق في ملف واحد PDF):



موعد التقديم على الوظائف:



طريقة التقديم على الوظائف:

