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جامعة الحدود الشمالية تعلن عن وظائف بنظام التعاون في مختلف التخصصات

جامعة الحدود الشمالية
جامعة الحدود الشمالية
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أعلنت جامعة الحدود الشمالية عن فتح باب طلبات التعاون في التدريس للكوادر الوطنية لحاملي شهادات الماجستير أو الدكتوراه في مختلف التخصصات في كليات الجامعة بعرعر وفرعيها بمحافظتي رفحاء وطريف، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.اضافة اعلان

الكليات المشمولة بوظائف جامعة الحدود الشمالية:


- كلية الطب.
- كلية الصيدلة.
- كلية العلوم الطبية التطبيقية.
- كلية التمريض.
- كلية الهندسة.
- كلية الحاسبات وتقنية المعلومات برفحاء.
- كلية العلوم.
- كلية إدارة الأعمال.
- الكلية التطبيقية - فرع طريف.

التخصصات المطلوبة لشغل الوظائف:


- الباطنية.
- طب الأسرة والمجتمع.
- الأذن والأنف والحنجرة.
- الجراحة.
- الأطفال.
- النساء والولادة.
- علم الأدوية.
- علم السموم.
- الصيدلانيات
- الكيمياء التحليلية.
- الكيمياء العضوية.
- كيمياء النبات والنواتج الطبيعية.
- العلاج الوظيفي.
- الصحة المهنية.
- الرعاية الحرجة.
- جراحي الباطني.
- هندسة إنشائية.
- هندسة جيوتفنية.
- هندسة مساحة.
- هندسة قدرة.
- هندسة اتصالات وإلكترونيات.
- هندسة حاسب.
- هندسة شبكات.
- هندسة برمجيات.
- قوى ميكانيكية.
- إنتاج وتصميم.
- هندسة كيميائية.
- هندسة العوامل البشرية.
- هندسة المناجم.
- معالجة الخامات المعدنية.
- الحفر والتفجير.
- حاسب آلي.
- فيزياء عامة.
- علوم الحاسب.
- إدارة الإنتاج والعمليات.
- إدارة سلاسل التوريد.

الشروط الواجب توفرها:


- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- أن يكون المتقدم حاصل على المؤهل العلمي المطلوب من جامعة معتمدة من وزارة التعليم على أن تكون الأولوية لحامل المؤهل والمعدل الأعلى، وأن تكون جميع المؤهلات العلمية الحاصل عليها المتقدم للتعاون بنظام (الانتظام الدراسي).
- أن تتوفر موافقة صريحة من جهة عمل المرشح للوظيفة، أو تقديم ما يفيد بعدم ارتباطه بوظيفة حكومية أو خاصة.
- استيفاء أي متطلبات وشروط أخرى خاصة بالكليات.

الوثائق المطلوب إرفاقها (ترفق جميع الوثائق في ملف واحد PDF):


- صورة من الهوية الوطنية.
- السيرة الذاتية.
- صورة من الشهادات والسجل الأكاديمي لكافة المراحل (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه) وصورة من - المعادلات (في حال كان المؤهل من خارج المملكة).

موعد التقديم على الوظائف:


- التقديم مُتاح حاليا، وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/07/27هـ الموافق 2024/02/08م.

طريقة التقديم على الوظائف:


- يمكن التقديم على وظائف جامعة الحدود الشمالية من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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رابط وطريقة التقديم على وظائف أرامكو والتدريب في مختلف التخصصات

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