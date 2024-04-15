إلكترونيًا وبكل سهولة.. كيف يمكن للزائر استعراض هويته الرقمية عبر أبشر؟

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كشفت المديرية العامة للجوازات، أنه يمكن للزائر بكل سهولة استعراض هويته الرقمية عبر منصة أبشر.





كيف يمكن للزائر استعراض هويته الرقمية عبر أبشر؟



خدمات رقمية للمواطنين والمقيمين والزوار



خطوات استعراض هوية مقيم الرقمية لأفراد الأسرة



مميزات هوية مقيم الرقمية أبشر



المستندات المطلوبة لإصدار الهوية الرقمية لأفراد أسرة المقيم



وأوضحت أنها أطلقت خدمة هوية مقيم الرقمية أبشر عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر أفراد” للمقيمين، مما يتيح لهم فحص واستعراض بيانات أفراد أسرتهم واستخدامها والاحتفاظ بنسخة منها للاستفادة في المستقبل.وأكدت الجوازات أن الهوية الرقمية المقدمة تسمح لأصحابها بعرضها لرجال الأمن دون الحاجة لطباعة الهوية الورقية، تأتي هذه الخدمة كجزء من جهود المديرية لتقديم الخدمات الرقمية للمواطنين والمقيمين والزوار عبر منصة وزارة الداخلية "أبشر" دون الحاجة للانتقال إلى مقر الجوازات.وبينت أنه حتى يتم استعراض هوية مقيم الرقمية لأفراد الأسرة، يجب اتباع الخطوات التالية:1 - تسجيل الدخول إلى منصة أبشر.2 - بمجرد دخولك انتقل إلى قائمة الخدمات.3 - ثم اختر الخيار المسمى “عرض الوثائق الرقمية”.4 - بعدها انقر على أيقونة “هوية المقيم”.وأشارت "الجوازات"، إلى أن هوية مقيم الرقمية تتميز بعدة مزايا تسهل حياته، منها:1 - تعتبر أحد أسهل الوسائل للتحقق من هويته في المملكة دون الحاجة للهوية المطبوعة.2 - كما تحمل هوية المقيم رمز الاستجابة السريعة المعروف بـ QR Code، ويمكن تحميلها مباشرة على الهاتف الجوال من منصة أبشر مرة واحدة فقط.3 - وما يجعلها مميزة أيضًا هو أنها تظل محفوظة على الهاتف حتى في حالة عدم توافر الإنترنت، مما يتيح إمكانية إظهارها في أي وقت تحتاج إليها.وينبغي على المتقدم لإصدار الهوية الرقمية أن يمتلك مجموعة من الوثائق الضرورية، وتشمل هذه الوثائق ما يلي:1 - نسخة من بطاقة الهوية الرقمية للأب، ونسخة من عقد الإقامة الخاص بالأب.2 - نسخة من بطاقة الهوية الرقمية للأم، ونسخة من عقد الإقامة الخاص بها أيضًا.3 - نسخة من بطاقة الهوية الرقمية للمتقدم، بالإضافة إلى نسخة من عقد الإقامة الخاص به.وتأتي هذه الخدمة امتدادًا للحلول التقنية الرقمية التي تقدمها المديرية العامة للجوازات تسهيلًا على المستفيدين من مواطنين ومقيمين وزوار من خلال منصة وزارة الداخلية "أبشر" دون الحاجة إلى مراجعة مقارها.