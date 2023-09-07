الخميس، 22 صفر 1445 ، 07 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

أمانة المنطقة الشرقية تعلن عن فرص تدريب وتوظيف

أمانة الشرقية
أمانة المنطقة الشرقية
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن توفر فرص تدريبية على رأس العمل بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عبر برنامج تمهير لمبادرة (المراقب المجتمعي) حملة البكالوريوس في مختلف التخصصات على النحو التالي:اضافة اعلان

تفاصيل الوظائف


- فني نظم حاسب آلي (عدد 15 - للرجال والنساء - الدمام)
المتطلبات: دبلوم  (كافة التخصصات مطلوبة - لا يشترط الخبرة).
رقم الإعلان: 24439459

- محلل بيانات (عدد 15 - للرجال والنساء - الدمام)
المتطلبات: بكالوريوس فأعلى (تصميم وادارة قواعد البيانات والشبكات - لا يشترط الخبرة).
رقم الإعلان: 24439316
- محاسب (عدد 10 - للرجال والنساء - الدمام)
المتطلبات: بكالوريوس فأعلى  (المحاسبة والضرائب - لا يشترط الخبرة).
رقم الإعلان: 24439354

- أخصائي تطوير اداري (عدد 15 - للرجال والنساء - الدمام)
المتطلبات: بكالوريوس فأعلى (الادارة والتسيير - لا يشترط الخبرة).
رقم الإعلان: 24439387
- محلل نظم معلومات (عدد 15 - للرجال والنساء - الدمام)
المتطلبات: دبلوم  (كافة التخصصات مطلوبة - لا يشترط الخبرة).
رقم الإعلان: 24439256

- اخصائي اعلامي (عدد 15 - للرجال والنساء - الدمام)
المتطلبات: بكالوريوس فأعلى (الاعلام والصحافة - لا يشترط الخبرة).
رقم الإعلان: 24439400
- اخصائي تغذية (عدد 15 - للرجال والنساء - الدمام)
المتطلبات: بكالوريوس فأعلى  (كافة التخصصات مطلوبة - لا يشترط الخبرة).
رقم الإعلان: 24439778

- أخصائي عمليات موارد بشرية (عدد 15 - للرجال والنساء - الدمام)
المتطلبات: بكالوريوس فأعلى (كافة التخصصات مطلوبة - لا يشترط الخبرة).
رقم الإعلان: 24439380
- مراقب خدمات عامة (عدد 15 - للرجال والنساء - الدمام)
المتطلبات: دبلوم  (كافة التخصصات مطلوبة - لا يشترط الخبرة).
رقم الإعلان: 24439348

- أخصائي خدمة اجتماعية (عدد 15 - للرجال والنساء - الدمام)
المتطلبات: بكالوريوس فأعلى (علم الاجتماع، الدراسات الثقافية - لا يشترط الخبرة).
رقم الإعلان: 24439409

الشروط العامة:


- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- حاصل على درجة الدبلوم أو البكالوريوس فأعلى حسب متطلبات كل وظيفة.
- ألا يكون المتقدم على رأس العمل سواء في القطاع العام أو الخاص.
- أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الثلاث أشهر السابقة.
- ألا يكون قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.
- رخصة قيادة سارية المفعول.

المزايا:


- تطوير المهارات والخبرات لحديثي التخرج وإعدادهم للمشاركة بفاعلية في سوق العمل السعودي.
- يساهم البرنامج في زيادة فرص التوظيف من خلال اكتساب الخبرة بعد التخرج.
- يحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تؤهله للحصول على وظيفة مناسبة لإمكانياته ومهاراته.
- يحصل المتدرب على شهادة شكر وتقدير من أمانة المنطقة الشرقية.
- يحصل المتدرب (خلال فترة التدريب) على حقائب تدريبية إلكترونية.
- يحصل المتدرب مكافأة مالية من صندوق تنمية الموارد البشرية (3000) شهرياً.

ملاحظة:


فترة التدريب ستكون لمدة (ستة أشهر) علماً بأن التدريب غير منتهي بالتوظيف.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

اقرأ أيضا

الهيئة العامة للنقل
8:46 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

الهيئة العامة للنقل تعلن عن 22 وظيفة في عدة تخصصات

الاحوال المدنية
8:17 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

تجديد الهوية الوطنية ووصولها كم يستغرق من الوقت.. الأحوال المدنية توضح؟

حساب المواطن
6:38 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

هل وجود العمالة المنزلية يؤثر على دعم حساب المواطن؟

الدعم السكني
4:01 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

بشرى سارة.. "سكني" يُتيح 8280 قطعة أرض مجانية بمناطق المملكة

اقرأ أيضا

كيف تستفيد من برنامج الإسكان الميسر؟.. تعرف على الشروط والتفاصيل

سارع بالتقديم.. الإعلان عن وظائف مدنية في وزارة الدفاع بهذه التخصصات

" العدل" تُطلق تطبيق البورصة العقارية على متجري أبل ستور

خدمة اليوم.. 4 خطوات لحجز المواعيد الطبية في تطبيق "صحتي"

التقديم يبدأ اليوم.. جامعة الإمام محمد بن سعود تعلن عن وظائف شاغرة

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيا 12:45 ص الأحد، 27 أغسطس 2023

وظائف شاغرة بالشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيا "تبادل"

7:29 م السبت، 26 أغسطس 2023

وزارة الحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة

1:25 ص الخميس، 24 أغسطس 2023

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

وزارة الدفاع 9:44 م الأربعاء، 23 أغسطس 2023

وزارة الدفاع تعلن عن وظائف في عدة تخصصات

اقرأ أيضا

الموارد البشرية
10:03 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

توضيح عاجل لـ "الموارد البشرية" بشأن الإعانة المالية لذوي الإعاقة

حساب المواطن (11)
8:01 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

تنبيه جديد من حساب المواطن بخصوص صرف الدعم الإضافي

مواقيت الصلاة
12:50 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

الخميس 22 صفر.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
10:35 م الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

وظائف أكاديمية بـ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الإفلاس في بريطانيا
9:50 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

بداية من السويد "حارقة القرآن" وانتهاء ببريطانيا.. الإفلاس يطارد الدول الأوروبية

وزارة التعليم
9:41 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

مسؤولة بالتعليم تكشف تفاصيل حبس ولي أمر الطالب المتغيب عن الدراسة 20 يوما

واتساب
12:17 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

تغييرات جذرية في واتساب.. تسريبات تكشف عن تصميم جديد لـ آيفون وأندرويد

أهم 10
8:47 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

أهم 10.. آلاف الأراضي المجانية عبر "سكني"وحسم جدل حبس ولي أمر الطالب المتغيب 20 يومًا

إحباط تهريب المخدرات
8:09 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

من مكة لـ الرياض.. "هيروين وحشيش" في قبضة الأمن وضبط المروجين

النيابة العامة
6:49 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

النيابة العامة توضح خطوات حماية البيانات التجارية .. وتكشف عقوبة المخالفين