أمانة المنطقة الشرقية تعلن عن فرص تدريب وتوظيف

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أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن توفر فرص تدريبية على رأس العمل بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عبر برنامج تمهير لمبادرة (المراقب المجتمعي) حملة البكالوريوس في مختلف التخصصات على النحو التالي: اضافة اعلان





تفاصيل الوظائف



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