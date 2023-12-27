الأربعاء، 14 جمادى الثانية 1445 ، 27 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

طريقة ورابط معرفة نتائج القبول المبدئي على رتبة جندي في الجوازات

الجوازات
الجوازات
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
ظهرت اليوم الأربعاء الموافق 27 ديسمبر لعام 2023، نتائج القبول المبدئي على رتبة جندي في الجوازات مما دفع الكثيرين للبحث حول حول كيفية الاستعلام عنها.
وفي هذه السطور نوضح لكم كل ما يتعلق بالاستعلام والتفاصيل الوافية عن إعلان نتائج قبول الجوازات المبدئي على رُتبة جندي 1445 عبر منصة أبشر للتوظيف.اضافة اعلان

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي على رتبة جندي في الجوازات


1- انتقل مباشرةً إلى الرابط الرسمي الخاص بمنصة أبشر للتوظيف، من خلال الضغط هنا

2- انقر على خانة إشعار بالنتائج ثم اختر الوظيفة.

3- ادخل البيانات المطلوبة ثم انقر على استعلام وستظهر لك كافة التفاصيل.

طرق التواصل مع المديرية العامة للجوازات

وفرت المديرية العامة للجوازات عدة طرق للتواصل بكل سهولة ويُسر ويُمكنك القيام بهذا الأمر من خلال اتباع الآتي بكل سهولة ويُسر دون الحاجة للذهاب إلى أحد فروعها حول المملكة.
رقم الجوازات الموحد هو 992.
ويُمكنك التواصل مع الرقم البريدي وهو 13626 أو صندوق البريد وهو 4252 ، 6375.
أو التواصل عبر البريد الإلكتروني الخاص بالمديرية العامة للجوازات وهو GDP.GOV.SA@992.
يُمكنك التواصل من خلال الموقع الرسمي الخاص بالمديرية العامة للجوازات.
تواصل عبر الصفحة الرسمية عبر تويتر منصة اكس.

المهام التي تقوم بها المديرية العامة للجوازات

- إصدار رخص الإقامة للوافدين للمملكة العربية السعودية.
تدقيق الوثائق وأيضًا مكافحة التزوير داخل المملكة العربية السعودية.
- تنظيم استقبال حجاج بيت الله الحرام، إصدار جواز السفر السعودي.
القيام بتدقيق التأشيرة الخاصة بالخروج والعودة للوافدين.
- تنظيم خدمات الإقامة في المملكة.

اقرأ أيضا

استعلم عن نتائج أهلية الضمان الاجتماعي عبر هذه القنوات

عاجل.. راتب 6 آلاف ريال.. الخطوط الجوية تفتح التقديم في برنامج منتهي بالتوظيف

حقيقة حصول المقيم بدولة خليجية على حساب المواطن

8 تنبيهات مهمة من أمن الطرق للقيادة أثناء الأمطار

الأنشطة والمهن التي تتطلب إصدار رخصة مزاولة مهنة حرفية إلزامية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 10:18 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

حقيقة تقديم "التأمينات"دعم لرواتب المواطنين المشتركين في المنشآت

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية - حساب المواطن - الحج - الصحة 2:00 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

عاجل.. تابع مع زوجته في الضمان الاجتماعي ومستفيد رئيسي بحساب المواطن.. هل يستحق الدعم؟

الدعم السكني 12:10 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

شروط حصول المطلقات على الدعم السكني

حافز الاستدامة 3:00 ص الجمعة، 01 ديسمبر 2023

عاجل.. للحصول على مكافأة مالية.. الشروط المطلوبة للتسجيل في حافز الاستدامة

اقرأ أيضا

الهيئة العامة للنقل1
1:43 م الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

تحذير من "النقل": 5 آلاف ريال غرامة مخالفة طلب "اللوكيشن"

الهيئة الملكية بالجبيل
1:03 م الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

عاجل.. راتب 13 ألف ريال.. الهيئة الملكية تطرح وظائف متنوعة لحملة الابتدائية فأعلى

اسعار الحديد
11:51 ص الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

ارتفاع كبير في أسعار الحديد عالميًا.. ووصوله لأعلى مستوي منذ 18 شهرًا

الراتب - ريال 0 عملة
11:26 ص الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

عاجل.. طريقة ورابط الاستعلام عن الراتب في القطاع الحكومي والخاص عبر منصة اعتماد

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الجوازات
10:48 م الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

طريقة ورابط معرفة نتائج القبول المبدئي على رتبة جندي في الجوازات

أهم 10
10:02 م الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. إنهاء حياة مغتصب طفلة جازان بأمر الشرع وولي العهد يزور المفتي

نظام الضمان الاجتماعي المطور
9:52 م الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

هاشتاق "الضمان الاجتماعي" يتصدر التريند في المملكة .. خطوات وشروط الاستحقاق

وزارة الداخلية
9:00 م الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

عاجل.. سعى في الأرض فسادا.. تنفيذ حكم الشرع في وافد استدرج طفلة لمنزله واغتصبها

حساب المواطن
8:20 م الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

توجيه من حساب المواطن لمن انقطع عنه الراتب التقاعدي لوالده

القريري
8:00 م الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

عاجل.. هدايا بـ 5 ملايين ريال و6 سيارات.. ماذا فعل "حميد القريقري" بعد العفو عن قاتل ابنه