طريقة ورابط معرفة نتائج القبول المبدئي على رتبة جندي في الجوازات

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ظهرت اليوم الأربعاء الموافق 27 ديسمبر لعام 2023، نتائج القبول المبدئي على رتبة جندي في الجوازات مما دفع الكثيرين للبحث حول حول كيفية الاستعلام عنها.

وفي هذه السطور نوضح لكم كل ما يتعلق بالاستعلام والتفاصيل الوافية عن إعلان نتائج قبول الجوازات المبدئي على رُتبة جندي 1445 عبر منصة أبشر للتوظيف. اضافة اعلان





خطوات الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي على رتبة جندي في الجوازات



طرق التواصل مع المديرية العامة للجوازات



المهام التي تقوم بها المديرية العامة للجوازات

