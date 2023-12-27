طريقة ورابط معرفة نتائج القبول المبدئي على رتبة جندي في الجوازات

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ظهرت اليوم الأربعاء الموافق 27 ديسمبر لعام 2023، نتائج القبول المبدئي
على رتبة جندي في الجوازات مما دفع الكثيرين للبحث حول حول كيفية الاستعلام عنها.
وفي هذه السطور نوضح لكم كل ما يتعلق بالاستعلام والتفاصيل الوافية عن إعلان نتائج قبول الجوازات المبدئي على رُتبة جندي 1445 عبر منصة أبشر للتوظيف.
خطوات الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي على رتبة جندي في الجوازات
1- انتقل مباشرةً إلى الرابط الرسمي الخاص بمنصة أبشر للتوظيف، من خلال الضغط هنا
2- انقر على خانة إشعار بالنتائج ثم اختر الوظيفة.
3- ادخل البيانات المطلوبة ثم انقر على استعلام وستظهر لك كافة التفاصيل.
طرق التواصل مع المديرية العامة للجوازاتوفرت المديرية العامة للجوازات عدة طرق للتواصل بكل سهولة ويُسر ويُمكنك
القيام بهذا الأمر من خلال اتباع الآتي بكل سهولة ويُسر دون الحاجة للذهاب إلى أحد
فروعها حول المملكة.
رقم الجوازات الموحد هو 992.
ويُمكنك التواصل مع الرقم البريدي وهو 13626 أو صندوق البريد وهو 4252 ، 6375.
أو التواصل عبر البريد الإلكتروني الخاص بالمديرية العامة للجوازات وهو GDP.GOV.SA@992.
يُمكنك التواصل من خلال الموقع الرسمي الخاص بالمديرية العامة للجوازات.
تواصل عبر الصفحة الرسمية عبر تويتر منصة اكس.
المهام التي تقوم بها المديرية العامة للجوازات - إصدار رخص الإقامة للوافدين للمملكة
العربية السعودية.
تدقيق الوثائق وأيضًا مكافحة التزوير داخل المملكة العربية السعودية.
- تنظيم استقبال حجاج بيت الله الحرام، إصدار جواز السفر السعودي.
القيام بتدقيق التأشيرة الخاصة بالخروج والعودة للوافدين.
- تنظيم خدمات الإقامة في المملكة.