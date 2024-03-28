الخميس، 18 رمضان 1445 ، 28 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بكل سهولة.. كيف تحصل على لوحات مركبتك عبر أبشر؟

أبشر-تستعرض-مميزات-وخطوات-استبدال-لوحات-المركبة-إلكترونيًّا-–-المربع
استبدال اللوحات عبر أبشر
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشفت منصة أبشر أنه وبخطوات بسيطة، يمكن استبدال لوحات المركبات إلكترونيًا، وذلك للحصول على لوحات مميزة أو بدل تالف.
اضافة اعلان

كيف تحصل على لوحات مركبتك عبر أبشر؟

وأوضحت على حسابها في منصة إكس، أنه يمكن استبدال لوحة المركبة بكل سهولة عبر منصة أبشر وذلك لتغيير مقاس اللوحة، أو لإضافة شعار مميز للوحة أو للوحات المفقودة أو للوحات بدل تالف.

خطوات استبدال اللوحات عبر أبشر

وبينت أنه يمكن تنفيذ خدمة استبدال اللوحات عبر أبشر، من خلال الخطوات الآتية:
1 - الدخول على منصة أبشر  من هنا .
2 - اختر خدمات من تبويب المركبات.
3 - اختيار إدارة المركبات.
4 - تحديد نوع المركبة ثم اختيار استبدال لوحات المركبة.
5 - طريقة طلب لوحة بدل فاقد عن طريق أبشر.


شروط استبدال اللوحات عبر أبشر

وأشارت منصة أبشر إلى أنه سواء كان طلب الاستبدال لهدف طلب لوحة بشعار مميز أو تغيير مقاسات اللوحة أو طلب لوحة بدل فاقد عن طريق أبشر، فهناك مجموعة من الشروط اللازمة لإتمام الطلب، ومنها:
1 - أن يكون المستخدم مالكًا للمركبة.
2 - عدم وجود طلب سابق من المستفيد لنفس المركبة.
3 - عدم وجود بلاغ فقدان أو سرقة لوحة مركبة سار المفعول.
4 - إصدار لوحات طويلة من أبشر
وأكدت أن خدمة استبدال اللوحات في أبشر، تمكن المستفيدين من طلب لوحة طويلة أو طلب تغيير مقاس اللوحة، وهي خدمة متاحة للمواطنين والمقيمين عبر منصة أبشر، ويجب تسديد رسوم الخدمة الحكومية عبر القنوات البنكية.


إصدار لوحات المركبات بشعار مميز 

وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، أطلقت منصة أبشر خدمة طلب إصدار لوحات المركبات بشعار مميز من خلال منصة أبشر بالتعاون مع وزارة المالية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، وذلك من خلال 5 شعارات تم تصميمها واعتمادها من وزارة الثقافة لتتضمن اللوحات الجديدة على شعار سيفين ونخلة "ملون"، وشعار سيفين ونخلة "أسود"، وشعار الدرعية، وشعار مدائن صالح، وشعار رؤية المملكة 2030.

اقرأ أيضا

عاجل.. توجيه من الصندوق العقاري لشخص قدّم على قرض منذ 14 عاما ولم يحصل عليه

مخالفة غير صحيحة وغير قابلة للاعتراض.. ماذا أفعل؟.. المرور يجيب

عاجل.. بعد تقديم دفعة أبريل في حساب المواطن.. ما المقصود باستقلالية السكن؟

أكاديمية صدى التابعة لأرامكو تعلن عن فتح التقديم في التدريب المبتدئ بالتوظيف

هل التسجيل في تطبيق توصيل الطلبات يؤثر على الدخل أو الاستحقاق؟.. حساب المواطن يرد

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

المرور - تجاوز السرعات المحددة على الطريق 5:16 ص الخميس، 28 مارس 2024

مخالفة غير صحيحة وغير قابلة للاعتراض.. ماذا أفعل؟.. المرور يجيب

التأمين على السيارات 12:10 م الخميس، 21 مارس 2024

تنبيه عاجل من المرور بخصوص سداد مخالفات عدم وجود تأمين للمركبة

ابشر - سرقة سيارة - فقد لوحات 0- خدمات الكترونية 4:06 م الأربعاء، 20 مارس 2024

عاجل.. "المرور" توضح شروط نقل لوحة السيارة

اللوحات المميزة 4:45 م السبت، 09 مارس 2024

"المرور" يعلن عن إقامة مزاد إلكتروني للوحات المعدنية.. غداً