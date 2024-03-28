بكل سهولة.. كيف تحصل على لوحات مركبتك عبر أبشر؟

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كشفت
منصة أبشر أنه وبخطوات بسيطة، يمكن استبدال لوحات المركبات إلكترونيًا، وذلك للحصول
على لوحات مميزة أو بدل تالف.
كيف
تحصل على لوحات مركبتك عبر أبشر؟وأوضحت
على حسابها في منصة إكس، أنه يمكن استبدال لوحة المركبة بكل سهولة عبر منصة أبشر
وذلك لتغيير مقاس اللوحة، أو لإضافة شعار مميز للوحة أو للوحات المفقودة أو للوحات
بدل تالف.
خطوات
استبدال اللوحات عبر أبشروبينت
أنه يمكن تنفيذ خدمة استبدال اللوحات عبر أبشر، من خلال الخطوات الآتية:
1 - الدخول على منصة أبشر من هنا .
2 - اختر خدمات من تبويب المركبات.
3 - اختيار إدارة المركبات.
4 - تحديد نوع المركبة ثم اختيار استبدال لوحات المركبة.
5 - طريقة طلب لوحة بدل فاقد عن طريق أبشر.
شروط استبدال اللوحات عبر أبشروأشارت منصة أبشر إلى أنه سواء كان طلب الاستبدال لهدف طلب لوحة بشعار مميز أو تغيير مقاسات اللوحة
أو طلب لوحة بدل فاقد عن طريق أبشر، فهناك مجموعة من الشروط اللازمة لإتمام الطلب،
ومنها:
1 - أن يكون المستخدم مالكًا للمركبة.
2 - عدم وجود طلب سابق من المستفيد لنفس المركبة.
3 - عدم وجود بلاغ فقدان أو سرقة لوحة مركبة سار المفعول.
4 - إصدار لوحات طويلة من أبشر
وأكدت أن خدمة استبدال اللوحات في أبشر، تمكن المستفيدين من طلب لوحة طويلة أو طلب تغيير مقاس اللوحة، وهي خدمة متاحة للمواطنين والمقيمين عبر منصة أبشر، ويجب تسديد رسوم الخدمة الحكومية عبر القنوات البنكية.