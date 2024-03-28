بكل سهولة.. كيف تحصل على لوحات مركبتك عبر أبشر؟

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كشفت منصة أبشر أنه وبخطوات بسيطة، يمكن استبدال لوحات المركبات إلكترونيًا، وذلك للحصول على لوحات مميزة أو بدل تالف.







كيف تحصل على لوحات مركبتك عبر أبشر؟



خطوات استبدال اللوحات عبر أبشر



شروط استبدال اللوحات عبر أبشر



إصدار لوحات المركبات بشعار مميز

