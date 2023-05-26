الجمعة، ٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
لهذا السبب.. “تعليم ينبع” يدعو الطلاب إلى ساعة برمجة
النفط يرتفع عند التسوية مع تقييم توقعات “أوبك +”
دراسة: النشر على وسائل التواصل قبل النوم يصيبك بالأرق لـ 3 ساعات
إنجاز علمي جديد.. “كاوست” توظف تقنية الليزر الضوئي في نقل البيانات اللاسلكية
الآن.. شاهد تساقط أمطار ليلية غزيرة مع رياح على الرياض والطائف
أهم 10 .. “القرني” يزف بشرى للمواطنين من الفضاء وإعادة تقييم نظام الفصول الثلاثة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

لهذا السبب.. “تعليم ينبع” يدعو الطلاب إلى ساعة برمجة

لهذا السبب.. “تعليم ينبع” يدعو الطلاب إلى ساعة برمجة

لهذا السبب.. “تعليم ينبع” يدعو الطلاب إلى ساعة برمجة
٠١:٠١:١٩ ص، السبت، ٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة التعليم في محافظة ينبع، أنه لتحقيق الإنجازات والتميّز في عالم البرمجة فإنها تدعو الطلاب والطالبات للمشاركة في ساعة برمجة.

ساعة البرمجة بدأت من 23 مايو وحتى 5 يونيو

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أن ساعة البرمجة مستمرة في المدرسة مع المعلم ومن في المنزل مع الأسرة،

وبدأت من 23 مايو وحتى 5 يونيو.

الدراسة التقويمية وتطبيق مسارات المرحلة الثانوي

في الوقت نفسه، دشّن مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي أمس، في فندق هوليدي فيلا بينبع،

سلسلة ورش عمل وحلقات ومجموعات التركيز لنظام المسارات.

اقرأ أيضًا:

خطوة مهمة من “تقويم التعليم” حول آليات التقويم والقياس في المملكة

وذلك لتطبيق دراسة تقويمية شاملة لتقييم وتحسين الممارسات الميدانية في مسارات المرحلة الثانوية على الصف الثاني ثانوي.

دعوة للمشاركة في مسابقة وطن بلا مخدرات

كما دعت طلاب التعليم العام للمشاركة في مسابقة‫ وطن بلا مخدرات؛ لتقديم منتجات توعوية حول مخاطر المؤثرات العقلية،

الصورة

تُعزّز القيم والمهارات الإيجابية لدى الطلبة، وتُنمي الشخصية المتزنة والناجحة.

اقرأ أيضًا:

التعليم تنشر جداول الحصص للأسبوع العاشر لجميع المراحل الدراسية

حيث تشارك إدارة التعليم في تفعيل الحملة التوعوية الوطنية “وطن بلا مخدرات” التي تُنفذ بالشراكة بين وزارتي التعليم والإعلام؛

وذلك لرفع مستوى الوعي بأخطار المخدرات، وتعزيز الجوانب الوقائية والتوعوية والتدريبية لمواجهة هذه الآفة بين أوساط الشباب والشابات.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الدراسة التقويمية المخدرات تعليم ينبع ساعة برمجة وطن بلا مخدرات ينبع

مواد ذات صلة

المزيد
صندوق النقد يناقش مساعدات طارئة لمواجهة ارتفاع أسعار الغذاء

صندوق النقد يناقش مساعدات طارئة لمواجهة ارتفاع أسعار الغذاء

١١:٥١ ص، الأثنين، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢
مقتل مبتعث إماراتي برصاص الشرطة في أمريكا

مقتل مبتعث إماراتي برصاص الشرطة في أمريكا

٠١:٢٢ ص، الأربعاء، ٠٧ ديسمبر ٢٠١٦
القبض على 5 أشخاص لارتكابهم حوادث سلب وسرقة في جدة

القبض على 5 أشخاص لارتكابهم حوادث سلب وسرقة في جدة

٠١:٠٢ م، الخميس، ١١ أغسطس ٢٠٢٢
ولادة قيصرية نادرة بمستشفى الملك فهد المركزي في جازان

ولادة قيصرية نادرة بمستشفى الملك فهد المركزي في جازان

٠٩:٤٦ م، الأثنين، ٢٥ مايو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *