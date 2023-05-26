لهذا السبب.. “تعليم ينبع” يدعو الطلاب إلى ساعة برمجة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة التعليم في محافظة ينبع، أنه لتحقيق الإنجازات والتميّز في عالم البرمجة فإنها تدعو الطلاب والطالبات للمشاركة في ساعة برمجة.

ساعة البرمجة بدأت من 23 مايو وحتى 5 يونيو

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أن ساعة البرمجة مستمرة في المدرسة مع المعلم ومن في المنزل مع الأسرة،

وبدأت من 23 مايو وحتى 5 يونيو.

الدراسة التقويمية وتطبيق مسارات المرحلة الثانوي

في الوقت نفسه، دشّن مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي أمس، في فندق هوليدي فيلا بينبع،

سلسلة ورش عمل وحلقات ومجموعات التركيز لنظام المسارات.

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وذلك لتطبيق دراسة تقويمية شاملة لتقييم وتحسين الممارسات الميدانية في مسارات المرحلة الثانوية على الصف الثاني ثانوي.

دعوة للمشاركة في مسابقة وطن بلا مخدرات

كما دعت طلاب التعليم العام للمشاركة في مسابقة‫ وطن بلا مخدرات؛ لتقديم منتجات توعوية حول مخاطر المؤثرات العقلية،

تُعزّز القيم والمهارات الإيجابية لدى الطلبة، وتُنمي الشخصية المتزنة والناجحة.

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حيث تشارك إدارة التعليم في تفعيل الحملة التوعوية الوطنية “وطن بلا مخدرات” التي تُنفذ بالشراكة بين وزارتي التعليم والإعلام؛

وذلك لرفع مستوى الوعي بأخطار المخدرات، وتعزيز الجوانب الوقائية والتوعوية والتدريبية لمواجهة هذه الآفة بين أوساط الشباب والشابات.