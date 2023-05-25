“إدمان وفوضى”.. فيديو يوثق الجانب المظلم من الحياة في أمريكا

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو الجانب الآخر من الحياة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث الإدمان والنوم على الرصيف والفقر في أحد الأحياء في ولاية كاليفورنيا.

تعاطي وإدمان المخدرات

وأظهر المقطع، الذي نشره الإعلامي إياد الحمود، عبر حسابه في التويتر، مشاهد مخيفة لشباب يتعاطون المواد المخدرة ويتحركون بطريقة غريبة ومخيفة في آن واحد، على أحد الأرصفة.

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حالة من الضياع والفوضى

وعلق الحمود على المقطع بقوله “أمريكي يعيش في شقة بمدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بمبلغ 1400 دولار شهرياً (5250 ريال) قام بتصوير الرصيف عند عمارته”.

لا يمكن العيش في هذا المكان

وأضاف الحمود “الرصيف امتلأ بمدمني المخدرات وأشخاص يضربون إبر وآخرون يتحركون مثل الزومبي ويقول بأنه لا يستطيع الاستمرار بالعيش في هذا المكان”.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية شهدت في الآونة الأخيرة، حوادث إطلاق نار جماعية، وذلك بشكل متزايد هذا العام.

هجوم مسلح في أمريكا:

وحول هذه الجرائم، وبحسب ما ذكرته وكالة ” رويترز”، فقد شهد أحد المراكز التجارية في ولاية تكساس، جريمة إطلاق نار راح ضحيتها 8 أشخاص وجُرح 7 آخرون خلال الأيام الماضية.

وأوضحت الوكالة أنه أُطلق أكثر من نحو 200 هجوم جماعي بأسلحة نارية، على الأقل منذ بداية العام.

75 هجوما مسلحا في واشنطن:

بينما وقعت 75 حالة في العاصمة واشنطن وحدها، حتى الخامس من مايو الماضي، غير جرائم الاعتداء الأخرى التي لم تنته بالقتل.

وكشفت مراكز داخلية لعمليات إطلاق النار في أمريكا، أن السنوات الثلاث الماضية شهدت أكثر من 600 حادث إطلاق نار جماعية.

وأشارت إلى أن انتشار الأسلحة النارية في الولايات المتحدة بمعدل 120 سلاحًا لكل 100 مواطن، وهي نسبة كبيرة.

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