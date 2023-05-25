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مستشار أسري: في الحياة الزوجية لا يوجد منتصر وخاسر.. بل تفاهم وتعايش
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مستشار أسري: في الحياة الزوجية لا يوجد منتصر وخاسر.. بل تفاهم وتعايش

مستشار أسري: في الحياة الزوجية لا يوجد منتصر وخاسر.. بل تفاهم وتعايش

مستشار أسري: في الحياة الزوجية لا يوجد منتصر وخاسر.. بل تفاهم وتعايش
٠٢:٤٣:٢٧ ص، الجمعة، ٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

الحياة الزوجية، سعادة وتفاهم وتعاون وتضحية، بين الزوج والزوجة، وتوزيع للمهام والمسؤوليات، ولا تخلو الحياة الزوجية من بعض المشاكل فهذه سنة الله في خلقه.

لا منتصر أو خاسر

وفي هذا السياق، قال د. عبدالله السلمان المستشار الأسري، “في العلاقة الزوجية لا يوجد منتصر وخاسر ؛ بل توجد علاقة سعيدة وأخرى غير سعيدة”.

وأضاف السلمان “التواصل بين الزوجين ليس تحدي بل تفاهم وتفهم وتقبل وتعايش، الحوار الزوجي ليس هدفه إثبات أنكِ أفضل وأكثرُ فهما وأن الطرف الآخر أقل فهماً أو أسوأ !”.

وختم د. عبدالله السلمان بقوله “السعادة تقبل القسمة على ٢ وأكثر وليست مكرسة للأنانية”.

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وفي وقت سابق، حذر د. عبدالله السلمان المستشار الأسري، من بعض الممارسات والسلوكيات التي تدمر جودة الحياة الزوجية وتؤثر سلبا على الحوار بين الزوجين.

وقال السلمان، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إن الحوار الزوجي ضروري لتحسين جودة الحياة الزوجية ، ولحل المشكلات ، وللتخطيط لمستقبل الأسرة ، ولمزيد من التناغم والانسجام بين الزوجين”.

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ممارسات وسلوكيات سلبية

وأوضح السلمان، أن أن هناك ممارسات وسلوكيات سلبية تضر بالحوار الهادئ وجودة الحياة بين الزوجين كالتالي:

– العناد

– الصمت والخرس الزوجي

– النقد اللاذع

– الألفاظ النابية

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