5 أخطاء تتسبب في تلف بطارية سيارتك

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يؤكد خبراء السيارات أن البطارية أحد أهم الأجزاء الرئيسية في منظومة كهرباء سيارتك، والتي بدونها لا يمكن تشغيل محرك السيارة.

ويحذر الخبراء من بعض السلوكيات السلبية، التي قد تتسبب في تلف البطارية، مثل تشغيل بعض التجهيزات بدون تشغيل المحرك.

ومن أسباب تلف بطارية السيارة ما يلي:

أسباب تلف البطارية

– الرحلات القصيرة

يتم شحن بطارية السيارة من خلال الدينامو، ومع استخدام السيارة للرحلات القصيرة المتعددة قد لا يتمكن الدينامو من إعادة شحن البطارية بسرعة مجدداً مما يتسبب في ضعف بطارية السيارة، لذلك يجب قيادة السيارة لمسافات كافية لإعادة شحن البطارية مجدداً، وخاصة في الشتاء.

– عدم التأكد من نظافة أطراف البطارية

يهمل بعض السائقين الرواسب التي تتكون على أطراف “قطبي” البطارية، والتي تساهم في النهاية إلى ضعف مرور الشحنات الكهربائية بالطريقة الصحيحة إلى بطارية السيارة مما يتسبب في النهاية إلى إضعاف البطارية.

– إهمال الصيانات الدورية

تحتاج كافة الأجزاء الميكانيكية في السيارة إلى الصيانات الدورية للتأكد من سلامتها وكيفية عمل منظومة الحركة بأكملها، وقد يهمل البعض فحص بطارية السيارة أثناء الصيانات الدورية، لذلك يجب الاهتمام بفحص البطارية بشكل دوري للتأكد من عمرها الافتراضي، ومن سلامة الدينامو والذي يقوم بشحن البطارية من الطاقة المتولدة من حركة السيارة.

– عدم استخدام السيارة

تقوم بطارية السيارة بتفريغ طاقتها عندما يتم إيقاف تشغيل السيارة لفترة طويلة، لذلك يفضل البعض أن تقوم بفصل توصيلات البطارية للحفاظ على الطاقة بها لحين العودة مجدداً لاستخدام السيارة.

– تلف سير الدينامو

تلف سير الدينامو من أهم أسباب عدم شحن البطارية وتعرضها للتلف مع مرور الوقت، ولذلك يجب الحرص على تغيير سير الدينامو في الوقت المحدد والموصى به.

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