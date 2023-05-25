متحور جديد من كورنا يضرب الصين وتوقعات بـ65 مليون إصابة أسبوعيًا

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تستعد الصين لموجة جديدة من عدوى كوفيد -19 يمكن أن تتسبب في إصابة 65 مليون حالة أسبوعيًا مع وصولها إلى الذروة بحلول نهاية يونيو المقبل.

وتأتي الزيادة المرتقبة في أعداد المصابين في البلد الذي ظل حتى أشهر فقط يفرض بروتوكولات صارحة مكافحة كوفيد، مع ظهور متحور جديد (XBB) .

وقال أخصائي أمراض الجهاز التنفسي، تشونج نانشان في مؤتمر طبي هذا الأسبوع في مدينة قوانجتشو الجنوبية. وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية، إن الموجة التي بدأت في أواخر أبريل كانت “متوقعة” .

وأشار إلى أن الصين قد تقترب من 40 مليون إصابة في الأسبوع مع انتشار المتحور الجديد من كوفيد. وقال إنه بحلول نهاية يونيو، سيبلغ العدد الأسبوعي للإصابات ذروته عند 65 مليونًا.

ويأتي ذلك بعد حوالي ستة أشهر من التراجع عن عمليات الإغلاق القاسية والاختبارات الجماعية والحجر الصحي الخانق وفرض ارتداء الكمامات.

وأضاف نانشان إن الحكومة أعطت موافقة مبدئية على لقاحين يستهدفان متحور (XBB).

خلال الموجة الأولى من متحور ميكرون في الصين في ديسمبر ويناير، أصيب ملايين الأشخاص يوميًا، مما تسببت في امتلاء المستشفيات ومحارق الجثث بالمصابين والموتى في جميع أنحاء البلاد.

ضعف مناعة المصابين في موجة يناير

وقال وو تسونيو، كبير علماء الأوبئة في المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، في يناير، إن حوالي 80 في المائة من سكان الصين البالغ عددهم 1.4 مليار شخص أصيبوا بالفيروس خلال تلك الموجة. لكن قد تكون المناعة قد تضاءلت في الأشهر التي تلت ذلك، مما يزيد من خطر الإصابة مرة أخرى.

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وقال تشي تشانج (30 عامًا)، الذي يعمل في شركة مالية في مدينة تيانجين شمالي البلاد: “يشعر الناس بشكل مختلف تجاه هذه الموجة”.

وأضاف لشبكة “إن بي سي نيوز” اليوم الخميس: “في المرة الأخيرة، شعر الجميع بالرعب، لكنهم الآن لا يعتقدون أنها مشكلة كبيرة”.

وقال جوي وانج (24 عامًا)، وهو طالب في مقاطعة هيبي، إن العديد من الناس وجدوا أعراض كوفيد أقل حدة هذه المرة. لكن يبدو أيضًا أن المخاوف العامة قد تراجعت بسبب التغيير في الرسائل الحكومية.

وأضاف: “لا مزيد من وسائل الإعلام التي تحاول ترويع الجمهور، لا مزيد من مقاطع الفيديو القصيرة” محاربة الوباء “لتنبيه الناس، ولا مزيد من الإجراءات الصارمة مثل الإغلاق”.

تأثيرات الموجة الحديدة على الاقتصاد الصيني

يأتي رد الحكومة الصينية الضعيف في الوقت الذي تحاول فيه إنعاش الاقتصاد وطمأنة الشركات الأمريكية وغيرها من الشركات الأجنبية، الأمر الذي قد يتفاعل بشكل سلبي مع عودة القيود.

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وقال مايكل هارت، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في الصين: “لقد كان تطبيق (سياسة) صفر – كوفيد معطلاً للغاية للأعمال التجارية، ولذا قلنا مرارًا وتكرارًا للحكومة الصينية، ما تحتاجه الشركات هو الاستقرار والوضوح، حتى يتمكنوا من التخطيط لذلك”.

وقال تشانج، الموظف المالي، إن الزملاء الذين ثبتت إصابتهم مؤخرًا اختاروا القدوم إلى العمل على أي حال، مقارنة بالموجة الأولى عندما قضى الجميع فترات طويلة في العمل من المنزل.

وأضاف: “عندما أنظر إلى الوراء إلى مثل هذه الإجراءات الصارمة لـ كوفيد، أشعر وكأنني حلم. هذا يجعلني أشك فيما إذا كانت جميع عمليات الإغلاق الصارمة هذه صحيحة إذا انتهى بنا الأمر هنا على أي حال”.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة، التي فرضت على المسافرين من الصين في يناير الخضوع للاختبارات قبل رفعها في مارس، تناقش الموجة الثانية من كوفيد في الصين مع الحلفاء والشركاء.

لكنها امتنعت عن القول ما إذا كانت قيود السفر قيد الدراسة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية مات ميلر إن الإدارة ستراقب الوضع بالاشتراك مع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها قبل تحديث إرشادات السفر.