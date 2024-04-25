جراحة عاجلة تنقذ حياة ستيني بزراعة 4 شرايين جديدة في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي

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نجح مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، عضو تجمع الطائف الصحي، في إنقاذ حياة مريض ستيني كان يعاني من آلام شديدة في الصدر وقصور في الشرايين التاجية، حيث تم عمل قسطرة للمريض، وتبين وجود ضيق في الشرايين التاجية وجلطة بالقلب.





جراحة عاجلة في القلب



نقل المريض للتنويم العادي



هذا وقرر الفريق الطبي المكون من استشاري جراحة القلب الدكتور مروان القصاص، وأخصائيي جراحة القلب والدكتور معتز الحويلي، والدكتور شريف حسن، واستشاريي التخدير الأطباء: الدكتور مصطفى رشاد، والدكتور حسام الدين، إجراء عملية قلب مفتوح عاجلة لإعادة زراعة الشرايين التاجية.وتم إدخال المريض لغرفة العمليات وإجراء عملية جراحية عاجلة استغرقت أكثر من 5 ساعات تم من خلالها زراعة أربعة شرايين على جميع الشرايين المتضررة.وتم نقل المريض بعد ذلك إلى العناية المركزة، وبعد ساعات تم فصل جهاز التنفس الصناعي، ونُقل المريض للتنويم العادي لإجراء عمل الفحوصات اللازمة وتخطيط القلب للاطمئنان على حالته حيث أبانت استقرار الحالة، حتى غادر المريض المستشفى وهو بصحة جيدة ولله الحمد.يُذكر أن مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف فيه 500 سرير ولديه العديد من المراكز المتخصصة، منها مركز القلب المؤهل بالكوادر البشرية والتقنيات الحديثة المتقدمة.