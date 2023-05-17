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أمطار ورياح.. “الحصيني” يُحذر من طقس الـ 24 ساعة القادمة على هذه المناطق
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أمطار ورياح.. “الحصيني” يُحذر من طقس الـ 24 ساعة القادمة على هذه المناطق

أمطار ورياح.. “الحصيني” يُحذر من طقس الـ 24 ساعة القادمة على هذه المناطق

أمطار ورياح.. “الحصيني” يُحذر من طقس الـ 24 ساعة القادمة على هذه المناطق
٠٧:٤٩:٥٤ ص، الأربعاء، ٢٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من طقس الـ 24 ساعة القادمة على عدد من أجزاء ومناطق المملكة.

أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه خلال “24” ساعة القادمة من اليوم الأربعاء وحتى صباح غد الخميس، فإنه يحذر من أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر.

أمطار من خفيفة لمتوسطة وحبات برد

وأضاف أن الحالة المطرية تكون من خفيفة لمتوسطة واحتمال حبات برد على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية والباحة وعسير وجازان ونجران وجنوب القصيم وشرق حائل.

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وبين أن الحالة تمتد إلى اليمن، وتسبق بنشاط للرياح المغبرة،

مع نشاط للرياح معظمها متوسطة السرعة، مع هبات شبه قوية على أجزاء من الشمالية والغربية والإمارات وعمان.

أمطار ورياح نشطة على 11 منطقة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة.

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أمطار ورياح نشطة على 6 مناطق

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق نجران وجازان، وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة.

سحب رعدية وسماء غائمة

في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على أجزاء من مناطق القصيم وحائل والرياض، والمنطقة الشرقية.

تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة، مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة.

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