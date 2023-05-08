ظنه الناس مشهدًا تصويرًا.. سطو مسلح في اليابان
تواصل – فريق التحرير:
تفاعل رواد ومتابعو موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع مقطع فيديو متداول على نطاق واسع، لعملية سطو مسلح وقعت في مدينة طوكيو، عاصمة اليابان.
إطلاق الإنذار
وجرت عملية سطو مسلح في منطقة جينزا، وسط العاصمة اليابانية طوكيو، حيث بدأ الأمر بإطلاق إنذار، واعتقد الناس أنه جزء من تصوير، فلم يتحرك أحد من مكانه، إلى أن اكتشفوا أنها عملية سطو حقيقية.
وتعتبر هذه الواقعة نادرة الحدوث في دولة اليابان، حسب إعلامين، وفي الوقت نفسه، لم يكشف عن قيمة المسروقات، وكذلك القبض على اللصوص.
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سطو يتحول إلى معركة بالسيوف
وفي وقت سابق، أظهر مقطع فيديو عملية سطو على بقالة في ولاية ماهاراشترا الهندية وقد تحولت إلى معركة بالسيوف.
ويبدأ الفيديو عندما دخل لص معه سيف فأخرج صاحب البقالة سيف آخر وبدأوا بالمبارزة وبعدها هرب اللص مسرعا خارج المحل.
ويبدو أن اللص تفاجأ بموقف صاحب البقالة وكان يتوقع منه الاستسلام إلا أن الأخير قرر المواجهة فهرب اللص مسرعا.
سرقو الهواتف المحمولة
وفي فيديو تم تداوله مؤخرا، ابتكر لصوص فكرة جديدة جدا لسرقة الهواتف المحمولة من الناس، وذلك عبر التدلّي فوق جسر وانتظار مرور القطار ثم سرقة الهواتف المحمولة من الركاب الذين يستمتعون بتصوير المناظر المائية.
وفي الفيديو يظهر أحد الركاب في القطار وهو يصور مشهد النهر والمياه عبر تليفونه المحمول، ثم فجأة يختفي تليفونه من يده، فيبدو الرجل تائها لا يعرف ماذا يقول ولا ماذا يصنع؛ بعدما تمت سرقة تليفونه المحمول!!