ظنه الناس مشهدًا تصويرًا.. سطو مسلح في اليابان

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل رواد ومتابعو موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع مقطع فيديو متداول على نطاق واسع، لعملية سطو مسلح وقعت في مدينة طوكيو، عاصمة اليابان.

إطلاق الإنذار

وجرت عملية سطو مسلح في منطقة جينزا، وسط العاصمة اليابانية طوكيو، حيث بدأ الأمر بإطلاق إنذار، واعتقد الناس أنه جزء من تصوير، فلم يتحرك أحد من مكانه، إلى أن اكتشفوا أنها عملية سطو حقيقية.

وتعتبر هذه الواقعة نادرة الحدوث في دولة اليابان، حسب إعلامين، وفي الوقت نفسه، لم يكشف عن قيمة المسروقات، وكذلك القبض على اللصوص.

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سطو يتحول إلى معركة بالسيوف وفي وقت سابق، أظهر مقطع فيديو عملية سطو على بقالة في ولاية ماهاراشترا الهندية وقد تحولت إلى معركة بالسيوف. ويبدأ الفيديو عندما دخل لص معه سيف فأخرج صاحب البقالة سيف آخر وبدأوا بالمبارزة وبعدها هرب اللص مسرعا خارج المحل. ويبدو أن اللص تفاجأ بموقف صاحب البقالة وكان يتوقع منه الاستسلام إلا أن الأخير قرر المواجهة فهرب اللص مسرعا.