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تعمد لاعب نادي فيورنتينا الإيطالي لوكا رانييري، السقوط خلال مباراة فريقه أمام إنتر ميلان، حتى يعطي زميله المغربي سفيان أمرابط فرصة للإفطار.

ويظهر في الفيديو أن “رانييري” لم يتعرض لأي إصابة، لكنه سقط دون تدخل من أحد عليه على أرضية الملعب، وطلب تدخل الطاقم الطبي.

وبالتزامن مع ذلك، وثقت إحدى الكاميرات النجم المغربي وهو يلتهم موزة بسرعة ويشرب الماء، قبل استئناف اللعب.

إشادة بسلوك رانييري

ونال رانييري عبارات إشادة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما اصطنع الإصابة ومنح زميله أمرابط فرصة الإفطار، خاصة وأن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لم يطلب من الحكام إيقاف المباريات من أجل السماح للاعبين الصائمين بكسر صيامهم.

وقال معلقون على تويتر إن اللاعب الإيطالي، البالغ من العمر 23 عاما، أبدى أخلاقا عالية واحتراما كبيرا لزميله الصائم، على الرغم من أن المباراة كانت توشك على الانتهاء.

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