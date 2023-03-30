أكلة اليوم.. إعداد طبق “الحنيني” بأبسط الطرق

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يشتهر الخليج بطبق “الحنيني” أو الممروس أو المريس هو حلى محضر من التمر المعجون والخبز المفتت، ويشتهر بالخليج العربي.

عادة ما يقدم في حفلات الخطوبة والأفراح، وفي مناطق أخرى يكثر الإقبال عليه كوجبة فطور أو عشاء. وهو وجبة شتوية، لأنها تبعث شعور بالدفء في الجسم وتمده بطاقة كبيرة.

مقادير الحنيني بالتمر:

3 كوب دقيق أسمر

½ 1 كوب تمر

¼ ملعقة صغيرة ملح

½ كوب زبدة

ماء (حسب الحاجة)

طريقة الحنيني بالتمر

1- يتم خلط الدقيق مع الملح و الماء.

2- قومي بالعجن وأضيفي الماء بالتدريج حتى تحصلين على قوام العجين اللين المناسب.

3- قطعي العجين إلى أقراص، ثم وزعيها في صاج فرن بعد تسخينه، حمري الأقراص من الجانبين.

4- بعد أن ينضج الخبز، قومي بتجميعه ثم قطعيه.

5- اخلطي الخبز المقطع في وعاء مع التمر.

6- أضيفي نصف كمية الزبدة واستمري في الخلط.

7- أفرمي الخليط بالكامل باستخدام المفرمة جيداً.

8- سخني قدر على نار هادئة، وانقلي إليه الخليط السابق ثم أضيفي باقي كمية الزبدة.

9- قومي بالتقليب من وقت لآخر لمدة نصف ساعة.

10- ارفعي القدر عن النار ووزعي الخليط في صحون التقديم.

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