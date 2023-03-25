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سر فيديو أثار الجدل بخروج أشخاص من تحت الرمال بطريقة غريبة

سر فيديو أثار الجدل بخروج أشخاص من تحت الرمال بطريقة غريبة

سر فيديو أثار الجدل بخروج أشخاص من تحت الرمال بطريقة غريبة
٠١:١١:٠٥ ص، الأحد، ٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو غريب لأحد الأشخاص يحفر في جبل يشهد انهيارًا وأثناء الحفر يستخرج عمال على قيد الحياة.

وأظهر الفيديو أحد الأشخاص يقوم بالحفر بطريقة سريعة مخاطرًا بحياته في الوقت الذي يشهد فيه الجبل تساقط صخور، وأثناء الحفر يخرج أشخاص من تحت الأرض في مشهد غريب.

وكشف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن الفيديو من انهيار أحد المناجم في الكونغو الديمقراطية، حيث خاطر أحد العمال بحياته وأنقذ زملاءه من تحت الأنقاض.

انهيار منجم بالكونغو

ونشر إياد الحمود الفيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وعلق بالقول :” عمال في أحد مناجم الكونغو انهار عليهم المنجم ولم يستطيعوا الخروج ولم يتمكن أحد من إنقاذهم بسبب الصخور المتساقطة إلا شخص واحد خاطر بحياته رغم التحذيرات وتمكن من إنقاذ جميع رفاقه في عمل وصف بالبطولي”.

وعلق أحد المغردين بالقول :” كانهم داخل كهف او غرفه لانه مستحيل يكون الرمل مغطيهم ودافنهم بالكامل ويطلعون طبيعي، إلا إذا هم مايستخدمون الاوكسجين مثلنا”.

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الكلمات الدلالية:
اخبتار دولية الكونغو انقاذ عمال انهيار منجم

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