الحجامة والتبرع بالدم للصائم هل تفسد الصوم؟ (فيديو)
تواصل – فريق التحرير:
أوضح أستاذ الشريعة ورئيس الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان حجم الحجامة والتبرع بالدم بالنسبة للصائم.
حكم الحجامة وتحليل الدم للصائم
وقال الشيخ الخثلان، في مقطع فيديو عبر “تويتر”: “احتجم وهو صائم غير محفوظة، كما قال الإمام أحمد، وعلى هذا فالقول الراجح، أن الحجامة تفسد الصيام”.
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وتابع الشيخ الخثلان”إذا كانت الحجامة تفسد الصيام فمعنى ذلك أن تحليل الدم، إذا كان الدم المستخرج كثيراً أيضا يفسد الصيام، إذ لا فرق بين أن يستخرج الدم لأجل الحجامة أو يستخرج لأجل التحليل، وعلى ذلك نقول إذا كان الدم المستخرج لأجل التحليل كثيرًا فإنه يفسد الصيام”.
حكم التبرع بالدم للصائم
وواصل الشيخ سعد الخثلان بقوله “ومثل ذلك أيضاً التبرع بالدم، لأنه في العادة من يتبرع بالدم يتبرع بدم كثير، وهو أيضا يفسد الصيام”.
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الشيخ أ/د/سعدالخثلان يتحدث عن الحجامة للصائم هل تفسدالصوم ويقاس على ذلك التبرع بالدم#ندوه_الشيخ_عبدالله_العقيل_رحمه_الله
#رتويت#اعادة pic.twitter.com/RaoXPtV0gJ
— ندوة الشيخ عبد الله العقيل رحمه الله (@ibnaqeel_n) April 6, 2022