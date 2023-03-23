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الحجامة والتبرع بالدم للصائم هل تفسد الصوم؟ (فيديو)

الحجامة والتبرع بالدم للصائم هل تفسد الصوم؟ (فيديو)

الحجامة والتبرع بالدم للصائم هل تفسد الصوم؟ (فيديو)
١٢:٠٨:٠٨ ص، الجمعة، ٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح أستاذ الشريعة ورئيس الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان حجم الحجامة والتبرع بالدم بالنسبة للصائم.

حكم الحجامة وتحليل الدم للصائم

وقال الشيخ الخثلان، في مقطع فيديو عبر “تويتر”: “احتجم وهو صائم غير محفوظة، كما قال الإمام أحمد، وعلى هذا فالقول الراجح، أن الحجامة تفسد الصيام”.

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وتابع الشيخ الخثلان”إذا كانت الحجامة تفسد الصيام فمعنى ذلك أن تحليل الدم، إذا كان الدم المستخرج كثيراً أيضا يفسد الصيام، إذ لا فرق بين أن يستخرج الدم لأجل الحجامة أو يستخرج لأجل التحليل، وعلى ذلك نقول إذا كان الدم المستخرج لأجل التحليل كثيرًا فإنه يفسد الصيام”.

حكم التبرع بالدم للصائم

وواصل الشيخ سعد الخثلان بقوله “ومثل ذلك أيضاً التبرع بالدم، لأنه في العادة من يتبرع بالدم يتبرع بدم كثير، وهو أيضا يفسد الصيام”.

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أخبار السعودية التبرع بالدم الحجامة الصائم الصوم رمضان

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