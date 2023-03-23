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الموارد البشرية تعلن عن موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي لشهر رمضان

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الموارد البشرية تعلن عن موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي لشهر رمضان

الموارد البشرية تعلن عن موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي لشهر رمضان

الموارد البشرية تعلن عن موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي لشهر رمضان
١٠:٣١:٢٣ ص، الخميس، ١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي للنظام القديم والمطور لشهر رمضان المبارك.

وأوضح حساب العناية بالمستفيدين على “تويتر”، أن دراسة أهلية المستفيد تتم بعد استيفاء كافة البيانات المطلوبة.

وأضاف خلال رده على أحد المستفيدين أنه لابد من مطابقة تلك البيانات الواردة مع الجهات الأخرى.

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي

وأكد أنه يتم الصرف لجميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي للنظام القديم والمطور بتاريخ 1 من كل شهر ميلادي.

وأوضح أن الضمان الاجتماعي يستهدف التحوّل من الاحتياج إلى الإنتاج، باستهداف الفئات الأشد احتياجًا، لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية.

وأشار إلى أن نظام الضمان الاجتماعي يقدم خدمات التأهيل والتدريب، إضافة إلى خدمات التمكين والتوظيف وضمان وصول أموال الزكاة لمستحقيها.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي

1- الدخول على منصة الدعم والحماية الاجتماعية من هنا.

2- اختيار “تسجيل جديد”.

3- تعبئة البيانات المطلوبة وتسجيل الدخول.

4- إدخال رمز التحقق على رقم الجوال ثم اختيار “توثيق”.

5- كتابة رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور، ثم النقر على “تسجيل الدخول”.

6- تعبئة البيانات بالملف الموحد الموجود بالكامل من خلال النقر على “الذهاب للملف الموحد”.

* حالات وقف معاش الضمان

وتؤكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يمكن وقف معاش الضمان الاجتماعي في عدد من الحالات كالتالي:

1 – تخلّف شرط من شروط الاستحقاق.

2 – ثبوت أن البيانات المُقدَّمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة.

3 – تأخر المستحق في تحديث بياناته الشخصية التي تطلبها الوزارة لمدة تزيد على 30 يومًا من تاريخ الإخطار.

4 – عدم التزام المستحق القابل للتأهيل بخطة تأهيله.

5 – إذا ثبت أن المستحق القادر على العمل لا يبحث عن عمل أو لم يتقدم على منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة.

6 – إقامة المستحق إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية.

7 – إذا تنازل المستحق عن المعاش.

8 – وفاة المستحق.

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أخبار السعودية الموارد البشرية شهر رمضان صرف الضمان الاجتماعي موعد صرف الضمان الاجتماعي

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