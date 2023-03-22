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الفوزان: هذه الروائح من المفطرات في رمضان

الفوزان: هذه الروائح من المفطرات في رمضان

الفوزان: هذه الروائح من المفطرات في رمضان
٠٥:٤٥:٢٧ م، الأربعاء، ٣٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح فضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، أن هناك بعض الروائح من البخور والعطور تعد من المفطرات أثناء الصيام.

الأطياب التي لها جرم يتطاير

وأجاب الفوزان عن سؤال قال: هل العطور من المفطرات في رمضان، موضحا أن العطور ليست من المفطرات، ويجوز للصائم أن يتطيب بالعطر والطيب في ملابسه أو في بدنه.

وفي الوقت نفسه، شرح الفوزان أن هذه القاعدة لها استثناء، وهو الأطياب التي لها جرم يتطاير في الهواء، ويصل إلى الأنف والحلق، مثل البخور والمسك، وعلى الصائم ألا يتعمد شم البخور والمسك، لأنه يتصاعد إلى الدماغ، وهو يعد من المفطرات.

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فضائل شهر رمضان

وفي وقت سابق، قال الفوزان: “رمضان شهر تضاعف فيه الحسنات، وتغفر فيه السيئات، وترفع فيه الدرجات، وتفتح فيه أبواب الجنان لأصحاب الطاعات، والتائبين من الذنوب والسيئات”.

وأضاف أنه: “شهر تُصفّد فيه الشياطين، ويتيسر للمؤمنين الخير والأعمال الصالحات، فلا تستطيع الشياطين أن تصد المسلمين عن فعل الطاعات، ولا تجرهم إلى الشهوات والمخالفات، كما كانوا يفعلون قبل دخول شهر رمضان”.

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