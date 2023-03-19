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“الدفاع المدني” يوضح طرق الوقایة من مخاطر الكھرباء في المنزل
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“الدفاع المدني” يوضح طرق الوقایة من مخاطر الكھرباء في المنزل

“الدفاع المدني” يوضح طرق الوقایة من مخاطر الكھرباء في المنزل

“الدفاع المدني” يوضح طرق الوقایة من مخاطر الكھرباء في المنزل
٠٣:٣٤:١٧ م، الأحد، ٢٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني تنبيهًا هامًا بشأن أهم طرق الوقایة من مخاطر الكھرباء خاصة الموجود في المنزل.

طرق الوقایة من مخاطر الكھرباء

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أن طرق الوقایة من مخاطر الكھرباء في المنزل من خلال إتباع هذه الخطوات:

1 – عدم شحن الهواتف النقالة أثناء فترة النوم.

2 – تجنب شراء واستخدم المقابس رديئة الصنع.

3 – عدم تحميل المقابس الكهربائية فوق طاقتها المخصصة.

4 – عدم تمديد أسلاك الكهرباء بالقرب من المفروشات والسجاد والستائر.

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تحذير هام  بشأن أسلاك الكهرباء بهذه الأماكن

في الوقت نفسه، أصدرت المديرية تحذيرًا من تمديد الأسلاك الكهربائية عبر الأبواب أو النوافذ أو تحت السجاد.

وأكدت أن تمديد الأسلاك الكهربائية عبر الأبواب أو النوافذ أو تحت السجاد هو سبب رئيسي لمخاطر الصعق والتماس الكهربائي.

تدشين “روبوت” ذكي لمكافحة الحرائق

وفي وقت سابق، دشن قسم الإطفاء والحماية من الحريق في منظومة الشعيبة التابعة لمنطقة مكة المكرمة، روبوت مكافحة الحرائق المضاد للانفجار والمصمم والمعتمد لإطفاء الحرائق في الأماكن ذات مخاطر الانفجار العالية.

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تحذير هام من “الدفاع المدني” بشأن أسلاك الكهرباء بهذه الأماكن

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أخبار السعودية الدفاع المدني ريبوت ذكي طرق الوقاية مخاطر الكھرباء مكافحة الحرائق

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