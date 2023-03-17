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على خطى تشيلسي.. أستون فيلا ينظّم إفطارًا جماعيًا في رمضان
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على خطى تشيلسي.. أستون فيلا ينظّم إفطارًا جماعيًا في رمضان

على خطى تشيلسي.. أستون فيلا ينظّم إفطارًا جماعيًا في رمضان

على خطى تشيلسي.. أستون فيلا ينظّم إفطارًا جماعيًا في رمضان
٠٦:٢٦:١٠ م، الجمعة، ٢٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

أصبح أستون فيلا الإنجليزي، رابع نادي إنجليزي يقيم حفل إفطار جماعي خلال شهر رمضان المبارك، على أرض ملعب الفريق فيلا بارك.

وكان تشيلسي إلى جانب ناديين آخرين سباقين إلى اتخاذ الخطوة التي وصفت بالتاريخية في الدوري الإنجليزي.

افطار جماعى -- رمضان - طعام - ارشيف 2022
افطار جماعى — رمضان – طعام – ارشيف 2022

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مشروع الخيمة الرمضانية

وقال أستون فيلا في بيان رسمي: “الإفطار المفتوح هو المبادرة الرئيسة لمشروع الخيمة الرمضانية، ما يزيد من الانسجام المجتمعي والانتماء وتحويل الغرباء إلى أصدقاء أثناء الإفطار”.

وأضاف: “سيقام الإفطار الجماعي يوم الأربعاء 5 أبريل، تحت إشراف فيلا بارك الشريك في برمنجهام للإفطار المفتوح لمشروع الخيمة الرمضانية”.

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رابع نادٍ يستضيف الحدث

وتابع البيان: “أستون سيكون رابع نادٍ لكرة القدم يستضيف الحدث هذا العام، بعد تشيلسي، وكوينز بارك رينجرز، وبرايتون آند هوف ألبيون”.

واستدرك: “تتخذ مؤسسة أستون فيلا خطوات لدعم الموظفين والمشاركين الذين يحتفلون بشهر رمضان المبارك، وهو وقت للصيام والصلاة والتفكير للأعضاء المسلمين بمجتمعنا.

واعتبر أن “الإفطار المفتوح الذي يقام في فيلا بارك هو وسيلة رائعة لفتح أبوابنا للجالية الإسلامية في برمنجهام، الإفطار سيعني الكثير بالنسبة للمسلم لأنه سيمنحه الفرصة للقاء مع أعضاء المجتمع المحلي”.

استون فيلا الانجليزي - رمضان - افطار - صورة من الموقع الرسمي للنادي
استون فيلا الانجليزي – رمضان – افطار – صورة من الموقع الرسمي للنادي
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أستون فيلا الإنجليزي حفل إفطار جماعي شهر رمضان ملعب فيلا بارك نادي إنجليزي

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