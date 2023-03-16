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“أسد وفرس نهر” وجهًا لوجه.. نهاية غير متوقعة (فيديو)
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“أسد وفرس نهر” وجهًا لوجه.. نهاية غير متوقعة (فيديو)

“أسد وفرس نهر” وجهًا لوجه.. نهاية غير متوقعة (فيديو)

“أسد وفرس نهر” وجهًا لوجه.. نهاية غير متوقعة (فيديو)
٠٩:٠٣:٣١ م، الخميس، ٢٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تم التقاطه يوم الثلاثاء الماضي في محمية كورغر المفتوحة بجنوب أفريقيا.

أسد وفرس نهر وسط بحيرة:

ويظهر الفيديو الأسد وقد علق فوق صخرة داخل بحيرة يعتبرها أفراس النهر مكانهم ولا يسمحون لكائن من كان البقاء فيها.

على الفور قام فرس النهر بطرد الأسد شر طردة من البحيرة فقفز الأسد خائفاً وهرب يسبح بعيداً عن المكان.

كما يظهر الفيديو فرس النهر وقد حاول مرتين قضم ظهر الأسد بلا هوادة، ما دفع الاسد للقفز في الماء، بعيدا عن غضب فرس النهر وناجيا بحياته.

3 أسود وفرس نهر:

وفي وقت سابق تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير لمعركة وسط بركة من المياه، بين ثلاثة أسود وفرس النهر.

وفي المقطع، ظهر ثلاثة أسود يحاولون عبور بركة من المياه إلى الضفة، الأخرى، وهو ما اعتبره فرس النهر، تعدياً على منطقته، فطاردهم وتمكن من تفريقهم، بل هاجم أحدهم وكاد أن يفتك به بفكيه الكبيرين.

المقطع التقطه سائح ذهب لدولة بوتسوانا جنوب القارة الأفريقية لتصوير الحيوانات البرية، وحصد على نسبة مشاهدات عالية بمواقع التواصل الاجتماعي.

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الكلمات الدلالية:
أسد فرس النهر منوعات مواجهة بين اسد وفرس النهر

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