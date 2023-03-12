عليك بـ 6 نصائح في نشاطك اليومي أثناء التسوق

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إذا لم يكن لديك خطة أو ميزانية واضحة في الاعتبار، فإن شراء الطعام والمستلزمات المنزلية الأخرى ستكون تكون مهمة شاقة بالنسبة لك أثناء التسوق.

وبحسب ما نشرته صحيفة “تايمز أوف إنديا”، فإن ست نصائح ستجعل شراء البقالة أكثر إنتاجية وفائدة وهي:

نصائح أثناء التسوق:

1-لا تخزن الأشياء القابلة للتلف: يمكن أن يؤدي شراء المواد القابلة للتلف بكميات كبيرة إلى إهدار الطعام، فيجب التأكد دائماً من شراء العناصر القابلة للتلف بكميات صغيرة، بحيث يتم استهلاكها قبل تاريخ انتهاء صلاحيتها.

2- الشراء بالجملة: غالباً ما تحتوي المتاجر على عروض فيها حسومات كبيرة إذا قمت بشراء سلع بكميات كبيرة، عادةً ما يتم تطبيق مثل هذه الحسومات على الشامبو، ومستحضرات الجسم، وصابون غسل اليدين، والمنظفات، والأرز، والبقول، والسكر، حيث تتمتع هذه العناصر بعمر افتراضي طويل ويمكن شراؤها بكميات كبيرة.

3- استخدام حقائب التسوق الخاصة بك: عادة ما تقوم محلات البقالة بتسليم العناصر في أكياس بلاستيكية متعددة، مما يزيد من النفايات. احتفظ بأكياس مخصصة من القماش أو لأغراض التسوق واحملها كلما توجهت للتسوق.

4- ضع خططاً أسبوعية: من الأفضل القيام برحلات أسبوعية إلى متجر البقالة المفضل لديك وشراء كل العناصر حسب الحاجة، واحتفظ بمفكرة في مطبخك وقم بتدوين جميع المكونات التي تحتاج إلى شرائها في رحلة التسوق التالية.

5- اقرأ الملصقات: حاول إلقاء نظرة على مكونات العبوة، وإذا كنت تعاني من حساسية تجاه مكونات معينة، فيمكن أن تساعدك الملصقات الغذائية في تحديد تلك المكونات.

6- المنتجات الموسمية: بدلاً من اختيار الأطعمة المجمدة والفواكه والخضروات الباهظة الثمن غير الموسمية، قم بشراء المنتجات الطازجة والموسمية، حيث سيوفر تناول الأطعمة الطازجة والموسمية جميع العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم.

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