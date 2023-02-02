“عوض الله لهما”.. والدا الطفل المغربي ريان يرزقان بمولود جديد في يوم رحيله

تواصل- فريق التحرير

“وكأن الله يعوضهما من فضله”، رزقا والدا الطفل المغربي الراحل ريان بمولود جديد في يوم رحيل ابنهما.

وفي التفاصيل، فقد وضعت المغربية سمية خرشيش، والدة الطفل الراحل ريان أورام، اليوم الخميس، مولودا ذكرا بالمركز الاستشفائي الإقليمي سانية الرمل بمدينة تطوان.

المولود ذكر

ونقل موقع “هسبريس” المغربي عن مصادر مغربية أن السيدة المذكورة وضعت مولودا ذكرا حيا يرزق، مبرزة أن وضعها الصحي مستقر ولا يدعو للقلق، وذلك بعد استفادتها من الرعاية الطبية اللازمة من قبل أطر مصلحة الولادة بمستشفى تطوان.

ونقل الموقع عن مصدر مسؤول أن إدارة المركز الاستشفائي سانية الرمل ستخص الأم ذاتها بزيارة وحفل على شرفها، قصد الاطمئنان على صحتها وصحة الرضيع.

عام بالتمام

وتأتي هذه الولادة مع مضي عام بالتمام والكمال على وفاة الطفل ريان، الذي قضى نحبه جراء سقوطه في بئر بدوار اغرن في جماعة تمروت بإقليم شفشاون، بعدما لم تنفع المجهودات التي بذلتها فرق الإنقاذ على مدى خمسة أيام متتالية من الوصول إليه وهو على قيد الحياة.

الطفل ريان

واستأثرت فاجعة الطفل ريان حينها باهتمام وطني ودولي منقطع النظير، كما حظيت بتعاطف عابر للقارات، تجاوز الحيز الجغرافي للتجمع السكاني القروي، إذ باتت قضية رأي عام دولي وتصدرت شاشات كبريات القنوات والمواقع الإخبارية الوطنية والدولية.

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