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80 سيجارة يوميًا.. الممثل “خالد الرفاعي”: التدخين أصابني بمرض خطير (فيديو)
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80 سيجارة يوميًا.. الممثل “خالد الرفاعي”: التدخين أصابني بمرض خطير (فيديو)

80 سيجارة يوميًا.. الممثل “خالد الرفاعي”: التدخين أصابني بمرض خطير (فيديو)

80 سيجارة يوميًا.. الممثل “خالد الرفاعي”: التدخين أصابني بمرض خطير (فيديو)
١٢:٣٥:١٩ م، الثلاثاء، ٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الممثل خالد الرفاعي عن معاناته من مرضه الخطير بسبب شراهة التدخين، حيث كان يدخن 80 سيجارة في اليوم، مما أدى إلى معاناته من “نقص الأكسجين”.

وعلق الرفاعي على تطورات حالته الصحية في مقابلة مع فضائية “روتانا خليجية”، حيث يخضع للمتابعة والعلاج في مدينة الملك فهد الطبية، موضحًا أنه في البداية تم تشخيص حالته على أنها سرطان.

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نقص الأكسجين

وتابع: “ذهبت إلى مستشفى خاص، والأطباء أخبروني أني مصاب بالسرطان، وبعد إجراء التحليل تبين عدم الإصابة بالسرطان، ولكن أعاني من نقص أكسجين”، موضحًا أنه في بعض الأحيان يتعرض لـ “نفضة” لايشعر بها، نتيجة بطء الأكسجين، وهذا كله بسبب التدخين.

وأكمل: “كنت أدخن 80 سيجارة في اليوم، وتوقفت عن التدخين منذ 4 سنوات ونصف، ولكن حتى الآن مازلت أعاني من المرض”.

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