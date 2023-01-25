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صحيفة بريطانية: مذنب أخضر يقترب من الأرض وهذه الطريقة الوحيدة لرؤيته

صحيفة بريطانية: مذنب أخضر يقترب من الأرض وهذه الطريقة الوحيدة لرؤيته

صحيفة بريطانية: مذنب أخضر يقترب من الأرض وهذه الطريقة الوحيدة لرؤيته
٠٢:٣٣:٥١ م، الأربعاء، ٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت صحيفة «إندبندنت» البريطانية أنه من المتوقع أن يقترب مذنب أخضر من كوكب الأرض لأول مرة منذ 50 ألف عام، موضحة أنه سيكون أول مذنب يضيء في سماء الليل منذ عام 2020.

وبحسب الصحيفة “من المتوقع أن يمر المذنب الأخضر في حدود 26 مليون ميل من الأرض في 1 فبراير  المقبل. ومع ذلك، فهو مرئي بالفعل للأشخاص في نصف الكرة الشمالي باستخدام مناظير أو تلسكوبات في ظل ظروف المشاهدة المناسبة.

أول ظهور للمذنب

وذكرت الصحيفة أن ظهور المذنب «ليس مجرد حدث يحدث مرة واحدة في العمر، إنه مشهد مرة واحدة في كل حقبة، إذ شوهد آخر مرة عندما كان إنسان نياندرتال لا يزال يجوب الأرض منذ 50 ألف سنة».

ويتتبع علماء الفلك المذنب منذ مارس من العام الماضي، عندما تم اكتشافه لأول مرة، ويتميز بلون أزرق مائل للخضرة وذيل ذهبي.

وأضافت الصحيفة أنه تم اكتشاف المذنب لأول مرة بواسطة مرفق زويكي في كاليفورنيا، الذي يجري المسح الفلكي من خلال تلسكوب تم تشغيله في 2018. ومنذ ذلك الحين يتم تصوير المذنب من قبل علماء الفلك في وكالة ناسا.

طريقة رؤيته 

أما عن طريقة رؤيته، أوضحت الصحيفة أن الطريقة الوحيدة هي الوقوف في مكان مظلم ولا توجد به أي إنارة ومن ثم التدقيق وتتبع حركة المذنب.

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