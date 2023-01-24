استشاري يحذر من خطورة القلق الشديد في إيهام البعض بالمرض.. قصة واقعية

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حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة القلق في إيهام بعض الأصحاء بالمرض.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “القلق الشديد يجعل بعض المرضى يتوهم أن لديه مشكلة في القلب ويُصِرّ على ذلك رغم تأكيد الأطباء على سلامة قلبه”.

القلق والإحساس بالمرض

وروى النمر، قصة واقعية للتأثير السلبي للقلق على بعض الأشخاص حيث قال “رأيتُ مصاباً بالقلق الشديد زار عيادات القلب أكثر من ٢٣ مرة في مستشفيات مختلفة وكل الأطباء الذين زارهم يؤكدون سلامة قلبه ولكنه غير مقتنع!!”.

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في سياق متصل، يحذر الخبراء من خطورة مشروبات السكر مثل الكولا كاملة الدسم، وتسببها في الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية القاتلة.

ووجد الخبراء من الولايات المتحدة أن تناول المشروبات الشعبية يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع خطير في مستويات السكر في الدم، لأن المشروبات المحلاة تحتوي على مستويات عالية جدًا من السكر يسمى “الفركتوز”، والذي يوجد بشكل طبيعي في الفواكه والخضروات، وكذلك عصائر الفاكهة الطبيعية والعسل.

مشروبات السكر وأمراض القلب

وفقًا للخبراء، فإن ارتفاع مستويات السكر في الدم يمكن أن يتلف الأوعية الدموية والأعصاب التي تتحكم في القلب، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

ووجدت دراسات سابقة أن المشروبات تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، فيما أثبت الخبراء الآن أنها يمكن أن تسهم في مشاكل القلب.

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وجاء ذلك بعد أن تتبع العلماء من جامعة هارفارد الأنظمة الغذائية لأكثر من 40 ألف شخص، ليروا كيف يؤثر السكر على صحتهم.

وقالوا إن النتائج تشير إلى أن “التأثيرات الأيضية” للفركتوز “تختلف باختلاف مصادر الغذاء”، وفقًأ لصحيفة “ذا صن”.

نصائح بتناول الفاكهة الطازجة

ووجد الباحثون أن شرب عصير الفاكهة – الذي يحتوي أيضًا على الفركتوز – يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، لكنه لا يؤثر على صحة القلب.

ومع ذلك، فإن تناول الفاكهة بمفردها يعد أكثر صحة ولا يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب أو مرض السكري.

وأوضح العلماء أن “الفركتوز من (المشروبات السكرية) والعصائر يتم امتصاصه بسرعة أكبر من الفركتوز في الفاكهة التي تتميز بمحتوى أعلى من الألياف وبطء في الهضم”.

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