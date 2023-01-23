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ناسا ترصد ظاهرة غريبة لم تحدث منذ ألف عام
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ناسا ترصد ظاهرة غريبة لم تحدث منذ ألف عام

ناسا ترصد ظاهرة غريبة لم تحدث منذ ألف عام

ناسا ترصد ظاهرة غريبة لم تحدث منذ ألف عام
١١:٠٨:٤٢ م، الإثنين، ١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

شهدت الليلة الماضية، اقترابًا غير مسبوق لاقتراب القمر من الأرض، لأول مرة منذ 993 عاما، في ظاهرة نادرة من المرجح أن تتكرر بعد 345 عاما.

ونظرا لقربه من الأرض، يعتبر هذا الظهور الأكبر للقمر في السماء منذ 3 ديسمبر العام 1030، حيث كان على بعد 356568 كيلومترا، أو 221561 ميلا من الأرض.

الاقتراب القادم 2368

وبحسب معلومات مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا، فإن القمر الأكبر القادم سيكون يوم 20 يناير العام 2368.

ومدار القمر عبر الأرض بعيد كل البعد عن شكل الدائرة الكاملة. وفي الواقع، إنه بيضاوي الشكل ويمثل دائرة ممتدة بالكاد، وبسبب شكلها، فإن المسافة بين القمر والأرض تتغير باستمرار على مدى شهر.

نقطة الحضيض

وتسمى نقطة مدار القمر الأقرب إلى الأرض “نقطة الحضيض”، بينما تعرف النقطة الأبعد عن الكوكب باسم “الأوج”.

وتشاهد أطول مسافة من الأرض إلى القمر عندما تكون الأرض على مقربة من الشمس. وحدث هذا في 4 يناير. ومنذ ما يقرب من 2000 العام، حدثت 3 أقمار جديدة على مسافات تقل عن 356570 كيلومتر.

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الكلمات الدلالية:
اقتراب القمر من الارض القمر منوعات ناسا

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