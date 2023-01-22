برعاية وزير الموارد البشرية.. انطلاق منتدى العاملين مع الشباب بالرياض الشهر المقبل

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ينطلق منتدى العاملين مع الشباب في دورته الثالثة وذلك يوم السبت 27 من شهر رجب لعام 1444هـ الموافق 18 من فبراير لعام 2023م، تحت شعار “تمكين العاملين مع الشباب.. تطوير السياسات وتعزيز الابتكار”.

يأتي هذا تحت تحت رعاية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.

أهداف المنتدى:

وأوضح رئيس مجلس إدارة المنتدى الأستاذ علي بن سليمان الراجحي أن المنتدى يستهدف في هذه الدورة مناقشة سُبل الابتكار والتغيير في العمل الشبابي.

كما سيبحث المنتدى آليات ونماذج تمكين الشباب وتنمية قدراتهم في زمن متسارع يُعتمد فيه على الشباب.

ويتطرق المنتدى أيضا إلى الحديث عن سياسات المستقبل الموجهة نحو الشباب، وسيتحدث في هذا المنتدى نُخبة من الرواد والمتخصصين وصُناع القرار في العمل الشبابي، ويستعرض التجارب العملية والنوعية في العمل الشبابي.

ويأتي المنتدى في دورته الثالثة ليدعم أدوار منظومة قطاع الشباب والعاملين معهم ومناقشة سياسات المستقبل الموجهة نحو الشباب، بالإضافة إلى الخروج بتوصيات ومبادرات عملية تستهدف تمكين العاملين مع الشباب، والمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

متاح للجميع:

يُشار إلى أن حضور الفعاليات والجلسات الحوارية ستكون متاحة للجميع حضوريًا في الرياض، ويمكن التعرف على فعاليات المنتدى وبرامجه من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمنتدى http://yofksa.org/

يذكر أن منتدى العاملين مع الشباب في نسخته الماضية خرج بعدة توصيات ومبادرات تضمنت استحداث جهة تنسيقية عليا لتنظيم الأدوار ودعم التكامل في قطاع الشباب وإنشاء مرصد وطني متخصص في القضايا والاهتمامات ذات العلاقة التي تدعم صُناع القرار في فهم توجهات واحتياجات الشباب.

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