الخميس، ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
BYD تُدخل 5 مميزات جديدة على سيارتها الشبابية Dolphin ( وصور)
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BYD تُدخل 5 مميزات جديدة على سيارتها الشبابية Dolphin ( وصور)

BYD تُدخل 5 مميزات جديدة على سيارتها الشبابية Dolphin ( وصور)

BYD تُدخل 5 مميزات جديدة على سيارتها الشبابية Dolphin ( وصور)
٠٤:١٩:٢٤ م، الخميس، ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قررت شركة BYD تعديل سيارة Dolphin بعد الإقبال الكثيف عليها، مؤكدة أنها تتلقى حاليًا نحو 25 ألف طلب لشراء السيارة.

وقرر المصممون جعل السيارة أكثر عصرية وتطورًا ومنحوهًا هيكلاً أكثر انسيابية مع النسخة الجديدة وتقنيات تجعلها تنافس أحدث المركبات الكهربائية المطروحة حاليًا.

BYD Dolphin هاتشباك كهربائية بدلًا من BYD EA1

5 مميزات جديدة في السيارة

1 – حصلت السيارة الجديدة على تصميم أجمل للواجهتين الأمامية والخلفية وللمصابيح وممتصات الصدمات وأصبح هيكلها أكبر وأقل مقاومة للهواء.

2 – كما حصلت السيارة على واجهة قيادة مميزة فيها شاشة بارزة قبالة المقود بمقاس 10 بوصات وشاشة لمسية بمقاس 12.8 مثبتة في منتصف الواجهة.

3 – تم تزويد السيارة بأنظمة صوتيات وأنظمة مولتيميديا متطورة ومنافذ USB-C إضافية لشحن الهواتف والأجهزة الذكية.

4 – ستعمل السيارة بمحركات كهربائية بعزم 95 حصانًا ومحركات كهربائية بعزم 177 حصانًا.

5 – سيتم تزويد السيارة ببطاريات ليثيوم-فوسفات متطورة تكفيها لقطع مسافات تتراوح ما بين 301 و420 كلم بالشحنة الواحدة.

BYD تعدّل واحدة من أكثر السيارات الشبابية مبيعا حول العالم - RT Arabic

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