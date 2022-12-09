الجمعة، ١٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
معارضة أوروبية لفرض سقف سعري للغاز الطبيعي
«سكودا» تطرح سيارتها الاقتصادية الأحدث Fabia
بعد اختفاء 140 عاما.. ظهور طائر نادر بدولة إفريقية
«مكة وعسير وجازان».. تنبيهات الأرصاد: أمطار وسحب رعدية تستمر لساعات
وظائف لدى هيئة تقويم التعليم والتدريب في عدة مدن
أزمة أدوية في الكويت.. وتحرك برلماني عاجل

الرئيسية

 /

اقتصادية

 /

«سكودا» تطرح سيارتها الاقتصادية الأحدث Fabia

«سكودا» تطرح سيارتها الاقتصادية الأحدث Fabia

«سكودا» تطرح سيارتها الاقتصادية الأحدث Fabia
٠٣:٠٠:٤٧ ص، الجمعة، ١٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة سكودا التشيكية، عملاقة صناعة السيارات الشهيرة، طرح أحد إصداراتها الاقتصادية، سيارة فابيا Fabia الجديدة، بمواصفات عملية وتصميم انسيابي.

مواصفات سيارة Fabia الجديدة

حصلت Fabia Ambition الجديدة على هيكل هاتشباك أنيق التصميم، مجهّز بواجهة أمامية مميزة، ومصابيح تعمل بأحدث تقينات LED، وعجلات ذات أقراص معدنية بتصاميم أنيقة، فضلا عن سقف بانورامي كبير، حسب “روسيا اليوم”.

وجاء هيكلها بطول 4 أمتار و10 سنتيمترات، عرضه 178 سم، ارتفاعه 145 سم، المسافة بين محوري العجلات فيه 256 سم، وجهّز بصندوق خلفي للأمتعة بسعة 380 لترا وتزداد سععته إلى 1190 ليتر عند طي الصف الخلفي من المقاعد.

اقرأ أيضا:

قبل نهاية العام.. مرسيدس تكشف النقاب عن أحدث سياراتها S 63 AMG

أنظمة أمان متطورة

وحسّنت سكودا في هذه السيارة أنظمة الأمان، وزودتها بست وسادات أمان هوائية، ونظام تثبيت السرعة، ومستشعرات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرا خلفية، وفق موقع “moto1”.

وستطرحها بمحركات اقتصادية بسعة 1.0 ليتر بعزم 95 حصانا، ومحركات اقتصادية بعزم 110 أحصنة، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة يدوية بـ 5 سرعات، وعلب سرعة أوتوماتيكية DSG بـ 7 سرعات.

الكلمات الدلالية:
أخبار السيارات سيارة سكودا الجديدة شركة سكودا مواصفات سيارة Skoda Fabia

مواد ذات صلة

المزيد
أسعار النفط تهبط نتيجة ارتفاع الدولار

أسعار النفط تهبط نتيجة ارتفاع الدولار

٠٧:٤٢ ص، الأثنين، ٢٣ مايو ٢٠١٦
سوق الأسهم تُسجل تراجعاً بـ 66 نقطة عند مستوى 9234

سوق الأسهم تُسجل تراجعاً بـ 66 نقطة عند مستوى 9234

٠٨:١٧ م، الأثنين، ٢٣ فبراير ٢٠١٥
«أرامكو» تتسلم أول توربين هوائي في المملكة

«أرامكو» تتسلم أول توربين هوائي في المملكة

٠٨:٤٨ م، الأحد، ١٨ ديسمبر ٢٠١٦
الجنيه الاسترليني يرتفع مقابل اليورو والدولار

الجنيه الاسترليني يرتفع مقابل اليورو والدولار

١٢:١٨ ص، الثلاثاء، ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *