«سكودا» تطرح سيارتها الاقتصادية الأحدث Fabia

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أعلنت شركة سكودا التشيكية، عملاقة صناعة السيارات الشهيرة، طرح أحد إصداراتها الاقتصادية، سيارة فابيا Fabia الجديدة، بمواصفات عملية وتصميم انسيابي.

مواصفات سيارة Fabia الجديدة

حصلت Fabia Ambition الجديدة على هيكل هاتشباك أنيق التصميم، مجهّز بواجهة أمامية مميزة، ومصابيح تعمل بأحدث تقينات LED، وعجلات ذات أقراص معدنية بتصاميم أنيقة، فضلا عن سقف بانورامي كبير، حسب “روسيا اليوم”.

وجاء هيكلها بطول 4 أمتار و10 سنتيمترات، عرضه 178 سم، ارتفاعه 145 سم، المسافة بين محوري العجلات فيه 256 سم، وجهّز بصندوق خلفي للأمتعة بسعة 380 لترا وتزداد سععته إلى 1190 ليتر عند طي الصف الخلفي من المقاعد.

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أنظمة أمان متطورة

وحسّنت سكودا في هذه السيارة أنظمة الأمان، وزودتها بست وسادات أمان هوائية، ونظام تثبيت السرعة، ومستشعرات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرا خلفية، وفق موقع “moto1”.

وستطرحها بمحركات اقتصادية بسعة 1.0 ليتر بعزم 95 حصانا، ومحركات اقتصادية بعزم 110 أحصنة، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة يدوية بـ 5 سرعات، وعلب سرعة أوتوماتيكية DSG بـ 7 سرعات.