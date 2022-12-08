بالفيديو.. وزير المالية: لا تغيير في ضريبة القيمة المضافة أو رسوم العاملين الأجانب حاليًا

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أعلن وزير المالية، محمد الجدعان، أنه لا تغيير في الضريبة على القيمة المضافة أو رسوم العاملين الأجانب في الوقت الحالي.

توزيع فائض 2022 سيتم بعد نهاية السنة المالية

وفي تصريحات لـ «العربية، أضاف الجدعان أن هناك تراجعًا لأثر تقلب أسعار النفط على الميزانية، وأن توزيع فائض 2022 سيتم بعد نهاية السنة المالية.

احتياطيات «ساما» زادت بنحو 50 مليار ريال

وأكد أنه لن يتم توظيف أي جزء من فائض هذا العام لسداد الدين، وأن صندوق الاستثمارات العامة لديه ما يكفي من السيولة والأصول، مشيرًا إلى أن احتياطيات «ساما» زادت بنحو 50 مليار ريال في 2022.

إنفاق نحو 30 مليار ريال على المشاريع الكبرى

وأضاف أن الحكومة أنفقت نحو 30 مليار ريال على المشاريع الكبرى في 2022، وسنواصل إنفاق مبالغ مشابهة على المشاريع الكبرى في 2023 و 2024، مؤكدًا أن معدل الدين العام للاقتصاد يقل بكثير عن متوسط مجموعة العشرين.

لا توجه لمراجعة الأعباء الضريبية على القطاع الخاص

وأشار إلى أن العبء الضريبي على القطاع الخاص 16.8% ويقل عن الموصى به عالميًا، ولا توجُّه لمراجعة الأعباء الضريبية على القطاع الخاص رغم دراستها دوريًا.

مجلس الوزراء يقر ميزانية المملكة 2023

يأتي هذا في الوقت الذي أقر فيه مجلس الوزراء ميزانية المملكة 2023، مؤكدًا أن الإيرادات بلغت 1130 مليار ريال، وفائض الميزانية بلغ 16 مليار ريال.

وأوضح أستاذ المالية والاستثمار بكلية الاقتصاد بجامعة الإمام، محمد مكني، أن المملكة قد تصل إلى السيناريو المتفائل لميزانية السعودية العام الجاري.

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