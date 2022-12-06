تفاصيل صادمة.. سرقا الجنين من بطن أمه!

تواصل – وكالات:

لقيت امرأة مكسيكية حامل مصرعها في حادث بشع، بعد أن بقر بطنها مهاجمان لسرقة جنينها.

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القبض على منفذي الجريمة

وقال مكتب المدعي العام في ولاية فيراكروز في شرقي المكسيك، في بيان، إن السلطات أوقفت منفذي الجريمة المفترضين اللذين وُجد بحوزتهما مولود جديد.

ومثل المشتبه بهما، وهما رجل وامرأة، أمام قاضٍ الاثنين بتهمة خطف امرأة وقتلها.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مسؤول على صلة بالتحقيق، قالت إنه طلب عدم كشف اسمه، إن المشتبه بهما بقرا بطن الضحية لاستخراج الجنين، لأن المهاجِمة لم تكن قادرة على إنجاب أطفال.

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الإيقاع بالضحية عبر وسائل التواصل الاجتماعي

وجرى الإيقاع بالضحية عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال وعدها بتقديم ملابس لطفلها، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية عن أقارب لها، مشيرة إلى أنها الحالة الثالثة من نوعها في السنوات الأخيرة.

وقُتلت أكثر من 3700 امرأة في المكسيك في عام 2021، مع تصنيف حوالي ألف من هذه الحالات على أنها ناتجة عن جرائم قتل نساء، بحسب أرقام رسمية.