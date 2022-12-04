فيراري تكشف عن أحدث إصداراتها سيارة Purosangue الجديدة

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رفعت شركة فيراري الإيطالية الشهيرة الستار عن أحدث إصداراتها من السيارات الرياضية متعددة الأغراض SUV، بطراز سيارة Purosangue الجديدة، بمواصفات توحي بالقوة والرفاهية العالية.

مواصفات السيارة Purosangue

تأتي سيارة Purosangue الجديدة بطول 4.97 متر، فضلا عن التصميم يوحي بالقوة، على غطاء حيز المحرك ومبيت العجلات قياس 22 بوصة في الأمام و23 بوصة في الخلف، والسقف المائل للخلف على غرار موديلات الكوبيه الجذابة، حسب “العين الإخبارية”.

وتتمتع السيارة الجديدة بقاعدة عجلات بطول 3018 ملم، وهو ما يؤهلها لاستيعاب أمتعة في حيز الحمولة الذي تبلغ سعته 473 لتر، وتعتمد فيراري لأول مرة في تاريخها على أبواب متقابلة.

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يتجاوز سعرها 360 ألف يورو

وتضم سيارة فيراري الجديدةن بين جنباتها، محرك مكون من 12 أسطوانة على شكل حرف V بقوة 725 حصان/716 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، ما يجعل السيارة تتسارع من الثبات إلى 100 كلم/س في 3.3 ثانية. ومن المقرر طرح السيارة في الأسواق بسعر يبدأ من 362 ألف يورو.