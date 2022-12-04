الأحد، ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
فيراري تكشف عن أحدث إصداراتها سيارة Purosangue الجديدة
خبير أرصاد يتوقع حالة جوية تؤثر على 3 مدن مطلع الأسبوع القادم
الكويت تقرر تعديل رسوم تأشيرة الالتحاق بعائل للقادمين من مصر
للمعلمين والمعلمات.. طريقة تحضير إلكتروني نموذجي في منصة مدرستي
أخصائي يحذر: التعرض للضوضاء يتسبب في مشكلات سمعية (فيديو)
«الراحمون يرحمهم الرحمن».. طفل يحاول تدفئة ماعز يشعر بالبرد (فيديو)

الرئيسية

 /

اقتصادية

 /

فيراري تكشف عن أحدث إصداراتها سيارة Purosangue الجديدة

فيراري تكشف عن أحدث إصداراتها سيارة Purosangue الجديدة

فيراري تكشف عن أحدث إصداراتها سيارة Purosangue الجديدة
٠٢:٣٩:٤٤ ص، الإثنين، ١١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

رفعت شركة فيراري الإيطالية الشهيرة الستار عن أحدث إصداراتها من السيارات الرياضية متعددة الأغراض SUV، بطراز سيارة Purosangue الجديدة، بمواصفات توحي بالقوة والرفاهية العالية.

مواصفات السيارة Purosangue

تأتي سيارة Purosangue الجديدة بطول 4.97 متر، فضلا عن التصميم يوحي بالقوة، على غطاء حيز المحرك ومبيت العجلات قياس 22 بوصة في الأمام و23 بوصة في الخلف، والسقف المائل للخلف على غرار موديلات الكوبيه الجذابة، حسب “العين الإخبارية”.

وتتمتع السيارة الجديدة بقاعدة عجلات بطول 3018 ملم، وهو ما يؤهلها لاستيعاب أمتعة في حيز الحمولة الذي تبلغ سعته 473 لتر، وتعتمد فيراري لأول مرة في تاريخها على أبواب متقابلة.

اقرأ أيضا:

بهيكل قوي وتقنية متطورة.. مواصفات فريدة لسيارة JAC الجديدة

يتجاوز سعرها 360 ألف يورو

وتضم سيارة فيراري الجديدةن بين جنباتها، محرك مكون من 12 أسطوانة على شكل حرف V بقوة 725 حصان/716 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، ما يجعل السيارة تتسارع من الثبات إلى 100 كلم/س في 3.3 ثانية. ومن المقرر طرح السيارة في الأسواق بسعر يبدأ من 362 ألف يورو.

 

الكلمات الدلالية:
أخبار السيارات بطراز سيارة Purosangue الجديدة سيارة Purosangue الجديدة سيارة فيراري شركة فيراري الإيطالية

مواد ذات صلة

المزيد
أسعار النفط تستقر وسط حالة من الحذر بسبب تخمة الإمدادات

أسعار النفط تستقر وسط حالة من الحذر بسبب تخمة الإمدادات

١٢:٤٦ م، الخميس، ١٥ نوفمبر ٢٠١٨
البحث مع شركات سيارات عالمية لافتتاح مصانع في المملكة

البحث مع شركات سيارات عالمية لافتتاح مصانع في المملكة

٠٤:٥٤ م، الجمعة، ١١ يوليو ٢٠١٤
انخفاض سعر الذهب لأدنى مستوياته منذ 13 شهراً

انخفاض سعر الذهب لأدنى مستوياته منذ 13 شهراً

١٢:١٧ م، الخميس، ١٠ مارس ٢٠١٦
القطاع الخاص يتفاعل مع الأوامر الملكية بصرف راتبين للعاملين

القطاع الخاص يتفاعل مع الأوامر الملكية بصرف راتبين للعاملين

٠٤:٣٥ م، السبت، ١٩ مارس ٢٠١١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *