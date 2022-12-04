توضيح مهم.. «سكني»: هذا الشرط أساسي لحصول المطلقات على الدعم

تواصل- فريق التحرير

قال برنامج سكني، المعني بتوفير المسكن للأسر والمواطنين بالمملكة، إن مرور عامين على الطلاق شرط أساسي لحصول المطلقة على دعم البرنامج.

جاء ذلك ردًا على سؤال يقول: أنا مطلقة بدون أطفال أقدر أحصل على دعم من سكني؟.

ورد البرنامج عليها قائلاً: “بإمكان أخواتنا المطلقات التقديم في حال استيفاء شروط ومعايير الاستحقاق ومن ضمنها أن يتم مرور سنتين على الطلاق، ويمكنك زيارة اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني”.

التنازل للزوجة

ومؤخرًا، أعلن البرنامج أنه بإمكان المستفيد التنازل للزوجة أو العكس عن طريق منصة سكني الإلكترونية.

وأضاف حساب العناية بالمستفيدين، أنه للتنازل للزوجة أو العكس عن طريق منصة سكني، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

1 – زيارة الحساب الشخصي.

2 – النقر على أيقونة الخدمات.

3 – النقر على التنازل عن الدعم السكني.

علمًا أن سرعة معالجة الطلب تعتمد على دقة المعلومات وصحتها.

وأكد أنه في حال تم تقديم طلب لكل من الزوج والزوجة، يتم تغيير الاستحقاق للاثنين إلى غير مستحق، حيث يتطلب من أحدهما التنازل بالاستحقاق للطرف الآخر، من خلال:

1 – الدخول على حساب المٌتنازل له.

2 – النقر على أيقونة «التحقق من حالة الاستحقاق».

3 – سيتم نقل الاستحقاق بإذن الله.

دعم سكني

وقبل أسبوعين، أعلن صندوق التنمية العقارية، إيداع الدعم في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر نوفمبر 2022.

يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة لدعم المستفيدين، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – لرفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول 2030.

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