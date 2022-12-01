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استشاري يوجه نصيحة مهمة لمن يعاني حساسية الطعام
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استشاري يوجه نصيحة مهمة لمن يعاني حساسية الطعام

استشاري يوجه نصيحة مهمة لمن يعاني حساسية الطعام

استشاري يوجه نصيحة مهمة لمن يعاني حساسية الطعام
٠٢:٥٣:٣٦ ص، الجمعة، ٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وجه د.موفق طيب استاذ مشارك وعضو تدريس بكلية الطب بجامعة جدة ، والمتخصص في أمراض الحساسية والربو، نصيحة مهمة لمرضى الحساسية.

وقال موفق طيب، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “ننصح مريض حساسية الطعام أن يأكل من طبخ المنزل، وأن تكون مكوناته معروفة والتحكم فيها أمر سهل، بعكس الطعام من الخارج إلي عادة غير معروف المكونات”.

وأضاف د. موفق طيب “أما لو اضطررت للأكل خارج المنزل يجب أن تعرف الأسماء البديلة للمهيج الذي تتحسس منه قبل أن تأكله”.

وفي وقت سابق، نصح د. موفق طيب أستاذ مشارك وعضو تدريس بكلية الطب بجامعة جدة مرضى حساسية القمح بتناول الدخن.

وقال طيب، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “الدخن يعتبر بديلاً ممتازاً لمرضى حساسية القمح أو عدم تحمل الجلوتين أو السيلياك لأنه خالي من الجلوتين”.

وأضاف أن مشكلة أنه كدقيق لوحده طعمه صعب لذا يخلط بدقيق الذرة البيضاء أو دقيق الذرة الصفراء أو دقيق الأرز وسيكون خبز لذيذ بإذن الله”.

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الكلمات الدلالية:
استشاري الحساسية حساسية الطعام موفق طيب

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