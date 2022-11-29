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«فلكية جدة»: ظاهرة اقتران القمر بكوكب زحل بسماء المملكة الليلة
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«فلكية جدة»: ظاهرة اقتران القمر بكوكب زحل بسماء المملكة الليلة

«فلكية جدة»: ظاهرة اقتران القمر بكوكب زحل بسماء المملكة الليلة

«فلكية جدة»: ظاهرة اقتران القمر بكوكب زحل بسماء المملكة الليلة
٠٦:١٨:٣٦ م، الثلاثاء، ٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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فريق التحرير:

أعلنت الجمعة الفلكية بجدة، اليوم، أنه يجرى رصد  القمر بعمر 6 أيام، في حالة اقتران مع كوكب زحل، حيث يفصل بينهما حوالي 3 درجات، ويظهر بسماء الوطن العربي، بعد غروب الشمس اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر، وبداية الليل.

فرصة جيدة للرصد

وقالت “فلكية جدة” إن القمر سيكون ظاهريا أسفل يسار كوكب زحل بداية الليل وبسبب المسافة الظاهرية بينهما في هذا الاقتران فلن يظهرا سويا في مجال روية التلسكوب، ولكن يمكن ذلك بواسطة المنظار.

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رؤية زحل بالعين المجردة

وأوضح المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، أن زحل هو ثاني أكبر كوكب بعد المشتري فقطره 9 مرات أكبر من قطر الأرض، ومثل المشتري، يتكون زحل من الغاز وبشكل رئيسي من الهيدروجين والهليوم ، وهو الكوكب السادس من حيث البعد عن الشمس وهو أبعد كوكب في نظامنا الشمسي يمكن رؤيته بسهوله بالعين المجردة كنقطة ذهبية.

وأورد: “يتميز زحل بنظام حلقات رائعة يمكن رؤيتها من خلال التلسكوبات فقط، فالحلقة الرئيسية تغطي تقريبا المسافة ما بين الأرض والقمر وهي بسماكه واحد كيلومتر فقط”.

وتابع: “بمراقبة موقع القمر في نفس الوقت كل يوم سيلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب لذلك مساء اليوم التالي سيلاحظ أن القمر قد ابتعد عن زحل نحو الشرق متجها ظاهريا نحو المشتري، وهي حركتة الطبيعية في مدارة حول الأرض”.

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